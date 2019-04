Antti Rinne: Kaikki puolueet yrittävät vakavasti hallitukseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n puheenjohtajan mukaan SDP:n talouskanta ei ole muuttunut aiemmasta.

Eduskunnan puhemies, huomenna perjantaina hallitustunnustelijaksi nimettävä Antti Rinne (sd.) kertoo SDP:n puoluesihteerin Antton Rönnholmin käyneen perussuomalaisten, kokoomuksen ja keskustan kanssa keskusteluja siitä, minkälaisia näkemyksiä talouspolitiikasta puolueilla on ollut.

– On siinä kai muitakin asioita käyty vähän läpi, miten eri puolueet erilaisia asioita näkevät. Nimenomaan isojen puolueiden kanssa, koska me tarvitsemme rungon. Jos joku iso puolue meidän kanssa lähtee, sitten saamme hallituksen rakennettua, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi toimittajille valtiopäivien avajaisissa eduskunnassa.

Mitään johtopäätöksiä keskusteluista ei Rinteen mukaan ole vielä vedetty.

– Ne olivat hyviä keskusteluja, sen voin sanoa.

Rinne kertoo keskustelleensa kaikkien puolueiden puheenjohtajien kanssa viimeisen viikon aikana. Hänellä on tunne, että kaikki puolueet ovat vakavasti yrittämässä hallitukseen.

– Yksikään puheenjohtaja ei ole sanonut ei. Enkä minä ole tarjonnut vielä mitään. Olen vain kysynyt, miten teillä menee tällä hetkellä ja onko kiinnostusta lähteä neuvottelemaan vakavasti, Rinne kertoo.

Kaikkien puolueiden kanssa käydään toinen kierros

Kun eduskuntaryhmät ovat nimenneet Rinteen hallitustunnustelijaksi, Rinne antaa eduskuntaryhmille hallitustunnustelijan kysymykset. Hän odottaa niihin vastauksia vappuaattoon 30. huhtikuuta kello 12 mennessä. Sen jälkeen puolueiden vastaukset analysoidaan.

– Viimeistään 3. päivä (toukokuuta) aletaan käymään toista kierrosta. Uskoisin, että kaikkien puolueiden kanssa tullaan käymään toinen kierros vielä, Rinne sanoo.

Rinteen mukaan kaikki puolueet ovat lähtökohtaisesti samalla viivalla ja puolueiden vastaukset analysoidaan samalla tavalla.

Rinteen mukaan SDP:n talouskanta ei ole ”todellakaan” muuttunut.

– Alusta lähtien meidän talouspolitiikkaa on tehty asiantuntijoiden pohjalta, rakennettu sitä mallia, jota lähdetään viemään eteenpäin, jos me olemme tulossa hallitukseen. Me olemme hyväksyneet ne arviot, jotka valtiovarainministeriössä liittyy globaaliin talouteen, Euroopan talouteen, Suomen talouteen. Ne peruspremissit (lähtökohdat) ovat yhtenäiset, mutta johtopäätökset eivät ole ihan samanlaiset, Rinne toteaa.

