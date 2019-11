”Antti Rinne ja Sirpa Paatero sotkeneet tilannetta”

Kimmo Sasin mielestä pääministerin ja omistajaohjausministerin toiminta on vaikeuttanut Posti-kriisiä.

Entisen pitkäaikaisen kansanedustajan Kimmo Sasin (kok.) mielestä pääministeri Antti Rinteen (sd.) kommentit Postin tilanteeseen eivät ole ”missään tapauksessa” pääministerille sopivia.

Rinne sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että 700 pakettilajittelijan työehdot turvataan ja työehtoshoppailu loppuu Suomessa.

– Pääministerin ei pitäisi puuttua lakkotilanteeseen, vaan antaa liittojen hoitaa ne keskenään ja neuvotella. Tosiasiassa Rinteen ja (omistajaohjausministeri Sirpa) Paateron sekaantuminen asiaan on koko ajan sotkenut tilannetta, aiheuttanut epävarmuutta ja tietysti antanut myöskin perusteetonta toivoa työntekijäpuolelle, että poliittinen omistaja tulee ja ratkaisee tilanteen heidän kannaltaan myönteisesti. Se on vaikeuttanut tätä kriisiä merkittävästi, Kimmo Sasi sanoo Verkkouutisille.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero kertoi torstaina tiedotustilaisuudessaan, että neljä selvityshenkilöä ryhtyy ratkomaan Posti- ja logistiikka-alan (PAU) ja Postin työriitaa. Selvityshenkilöiksi ovat lupautuneet työnantajapuolelta Jukka Ahtela ja Lasse Laatunen sekä työntekijäpuolelta Lauri Ihalainen ja Ann Selin. Ihalainen on myös entinen SDP:n työministeri.

Sasin mielestä on poikkeuksellista, että tilannetta selvittämään on asetettu selvityshenkilöryhmä ja valtakunnansovittelija on astunut siksi aikaa sivuun.

– Onhan se poikkeuksellista, koska valtakunnansovittelija saa yleensä hoitaa tehtävänsä loppuun asti. Mutta tietysti Rinne tuntee nämä kaikki neljä henkilöä erittäin hyvin. Toivon, että syntyy ratkaisu, Sasi sanoo.

Riita jatkuu pitkään, jos ei ratkea viikonloppuna

Sasi toteaa, että nämä työmarkkinakonkarit ovat tehneet ratkaisuja vuosikymmenten ajan. Sasin mukaan he voivat kuitenkin tehdä vain ehdotuksia, eivät ratkaista tilannetta.

– Heillä on erittäin paljon osaamista, että kyllä minusta tämä kortti kannattaa katsoa, jos he voisivat tuoda jonkinlaisen ajatuksen kaikkien eduksi, mikä on käytettävissä pöydällä. Näillä neljällä on keskinäistä luottamusta erittäin paljon keskenään, että jos he pääsevät jostain yhteisymmärrykseen, luulen, että silloin sitä ratkaisua noudatetaan.

Sasi arvioi, että jos tämä ”neljän kopla” ei pääse ratkaisuun viikonlopun aikana, niin työriita jatkuu vielä pitkään, ainakin joulukuun alkuun asti.

– Jos ei nyt viikonloppuna saada ratkaisua, en usko, että pitkään aikaan saadaan, Sasi sanoo.

Sasi on entinen pitkäaikainen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja entinen ministeri.

Jokaisen suomalaisen täytyy voida luottaa tulevaisuuteen, jossa palkkoja ei poljeta työehtoshoppailun kautta. Posted by Antti Rinne on Thursday, November 21, 2019