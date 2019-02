Antti Rinne IS:lle: Olen valmis pääministeriksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sdp:n puheenjohtajan sairausloma päättyy ensi perjantaina.

Sairauslomalta eduskuntaan ensi perjantaina palaava Antti Rinne kertoo olevansa valmis pääministeriksi, jos Sdp voittaa eduskuntavaalit.

– Olen terve hoitamaan sitä tehtävää. Tämän ovat lääkärit todenneet. Pystyn tehtävän hoitamaan. Takaan sen. Mutta kukaanhan meistä ei tiedä, milloin kuolee, Sdp:n puheenjohtaja kertoo Ilta-Sanomille.

Rinne sairastui tammikuussa keuhkokuumeeseen Espanjan-lomallaan. Rinteellä havaittiin lisäksi sydänpussin tulehdus sekä sepelvaltimotaudista johtuva verisuonen tukkeutuminen. Rinne on ollut sairauslomalla ja kuntoutuksessa yli kaksi kuukautta. Sairastuminen näkyy yhä lihasheikkoutena.

– En toivoisi pahimmalle vihamiehellekään tätä kokemusta. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että olen kiitollinen, että ensinnäkin selvisin koko jutusta. Ei tällaista kokemusta terveydenhuollosta olisi voinut saada, ellei olisi itse potilaana. Vähän helpommallakin tai kevyemmällä sairaudella tämän olisi voinut sisäistää, toteaa Rinne.

Sdp:n puheenjohtaja kertoo IS:lle olevansa kiitollinen Suomen terveydenhuoltojärjestelmälle.

– Minä sanon, että olen vahva kokemusasiantuntija tällä hetkellä erityisesti meidän terveyspalveluihin liittyen. Nyt on ollut aikaa miettiä. Ihan oleellinen ymmärrys on se, että meidän sosiaali- ja terveyspalveluissa kaikki pelaa hemmetin hyvin, kun on riittävästi osaavia ihmisiä, resursseja ja hommaa johdetaan hyvin.