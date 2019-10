Antti Rinne: ISIS-taistelijoita päässyt merkittävä määrä vapaaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan ’Euroopassa voidaan pian olla äärimmäisen vaikean tilanteen edessä’.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Antti Rinteen mukaan merkittävä määrä ISIS-taistelijoita on päässyt Syyriassa vapaaksi Turkin kurdialueille aloittaman hyökkäyksen seurauksena.

– Kyseessä on humanitäärisesti vaikea tilanne. Lisäksi tulee ottaa huomioon kiinniotetut ja vangitut ISIS-taistelijat, joita on nyt päässyt merkittävä määrä vapaaksi. Joidenkin arvioiden mukaan Syyriassa Turkin rinnalla taistelleissa joukoissa on paljon samankaltaisuutta ISIS-joukkoihin verrattuna. Tämä ei ole omiaan lisäämään EU-alueen tai tuon alueen turvallisuutta, Antti Rinne totesi EU-asioita käsittelevässä tiedotustilaisuudessaan tiistaina.

Syyrian kurdit ovat jo aiemmin varoittaneet Turkkia hyökkäyksen vaaroista. Kurdialueen vankiloissa on arvioitu olevan yli tuhat ulkomaalaista kurdien valvomaa ISIS-taistelijaa. Myös taistelijoiden perheenjäseniä on kurdien valvomassa Al-Holin leirissä ja muutamassa muussa pienemmässä leirissä.

Hyökkäyksen seurauksena myös sadattuhannet siviilit ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Antti Rinteen mukaan ”tällä hetkellä ei tiedetä, kuinka paljon, mistä suunnasta ja mihin päin pakolaisia on liikkeellä”.

– Se tiedetään, että pakolaisia on tästä [Syyrian] tilanteesta johtuen yli 160 000 ihmistä liikkeellä Syyrian sisällä. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan kriisin seurauksena pakolaisia saattaa olla 400 000 Syyrian sisällä.

Rinne korosti, että Suomi on puheenjohtajakaudellaan yrittänyt viedä eteenpäin väliaikaista ratkaisua, jonka mukaan Välimereltä pelastettuja turvapaikanhakijoita jaettaisiin eri EU-maihin. Yhteistä sopimusta siirtolaisista ei kuitenkaan EU-maiden kesken ole saatu aikaiseksi.

– Ollaan äärimmäisen vaikean tilanteen edessä, jos tilanne kehittyy sillä tavalla, että Eurooppaan suhtautuu merkittävästi ehkä suurempia pakolaisvirtoja kuin 2015, Rinne arvioi.

– En tiedä onko näin tapahtumassa, mutta tiedän vain, että ihmisiä on nyt liikkeellä.

Antti Rinteen mukaan myös EU:n laajentuminen tulee olemaan yksi tärkeimmistä keskustelunaiheista Suomen puheenjohtajakaudella. Hänen mukaansa kaikki jäsenmaat eivät ole yksimielisiä myöskään EU:n laajenemisen suhteen.