Antti Rinne IL:lle: Työttömistä voidaan saada hoitajia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan tulee osata ’oikealla lailla luoda polku työelämään’.

Iltalehti on haastatellut pääministeriä Antti Rinnettä (sd.) hoitajamitoituksesta. Rinteeltä kysytään, onko harkinnassa esimerkiksi helpottaa ulkomaisen työvoiman rekrytointia hoitajapulan helpottamiseksi.

- Sanoisin näin, ylipäätään työllisyyspolitiikkaan, meillä on yli 400 000 ihmistä, jotka ovat työttöminä eri tavoin tällä hetkellä. Siellä on varmaan tuhansia, jotka eivät kuuluisi enää työnhakijoiksi, vaan osa on eläkkeelle, tämä kokonaisuus täytyy perata, Antti Rinne aloittaa vastauksensa IL:lle.

– Väitän, että siellä on satoja tuhansia työvuosia näissä ihmisissä käytettävissä, jos me osataan oikealla lailla luoda polku työelämään. Uskon, että sitä kautta voidaan osittain vastata siihen, että me saadaan hoitajien ammatillista koulutusta näille ihmisille rakennettua, ainakin osalle, hän jatkaa.

Rinteen mukaan ”lisäksi tulemme tarvitsemaan koko työmarkkinoille, myös hoiva-alalle, työperäistä maahanmuuttoa. Se on asia, josta täytyy uskaltaa puhua”

Antti Rinne toteaa ”taistelevansa” ”leijonan lailla” hoitajamitoituksen puolesta.

IL:n mukaan hän ei vastaa suoraan kysymykseen siitä, miten hoitajia saadaa lisää.

– Samaan aikaan kun satsataan siihen, että sinne voidaan palkata ihmisiä, meidän pitää pystyä työtä kehittämään. Silloin vastuu ei ole hallituksella suoraan, vaan työyhteisöillä viedä näitä asioita eteenpäin. Meidän pitää kannustaa työyhteisöjä rakentamaan sellaisia polkuja, joissa ihminen kokee, että omaa ammattitaitoa arvostetaan ja työtä voi tehdä huolella, Antti Rinne sanoo.

⁦@KristaKiuru⁩ on huolissaan ⁦@Kuntaliitto⁩ seminaarissa perusterveydenhuollosta. Viikossa päästävä lääkäriin kaikkien, nykyinen 43% ei riitä. Kenttää patistellaan hommiin, hoitotakuu kiristetään ennen joulua. @Kuntamarkkinat⁩ pic.twitter.com/nNJ4O45I6d — Aija Tuimala (@aija_tuimala) September 12, 2019

Ja jälleen uutuus sarjassamme demarisanoja ja -sanontoja. Hoitajia ei voida oikeasti palkata lisää, mutta hoitajamitoitus toteutetaan kuitenkin ”hallinnollisesti”. Tämän sanonnan minäkin otan käyttöön. Jatkossa en ole enää käytännössä raitis, vaan hallinnollisesti raitis. pic.twitter.com/TSgZ9SBIYv — Mikko Vuorenpää (@MikkoVuorenpaa) September 12, 2019