Antti Rinne IL:lle: Talouden keinoissa ehkä aika paljon taiteilua

Hallitustunnustelijan mielestä puolueiden yhteinen kuva talouden tilasta löytynee helposti, mutta keinoissa voi olla miettimistä.

SDP:n johto käy puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan torstaina läpi eri puolueiden vastauksia hallitustunnustelijan kirjallisiin kysymyksiin. Sen jälkeen alkavat kahdenväliset neuvottelut, jotka ratkaisevat hallitustunnustelijana toimivan Rinteen esityksen hallituspohjasta.

– Meillä ovat nyt alkamassa puolueiden kanssa kahdenväliset neuvottelut, todennäköisesti perjantaina. En vielä tiedä tarkkaa järjestystä, mutta kyllä siellä Petteri Orpo ja kokoomuskin ovat mukana, Antti Rinne sanoo Iltalehdelle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on esittänyt toiveen Antti Rinteelle, että talouden tilannekuvasta käytäisiin neuvotteluja. Orpon mukaan kokoomus pyrkii vakavissaan hallitukseen mutta tietyin ehdoin. Etenkään velkaa ei saisi kasvattaa vaalikaudella. Hallitusohjelma tulisi Orpon mielestä rakentaa työllisyysasteen nostamiselle.

Orpon mukaan kokoomuksen kynnyskysymys on kiinni pitäminen puolueen talous-, työllisyys- ja veropolitiikan linjasta.

Antti Rinne esitti vappupuheessaan Helsingin Työväen vappujuhlassa listan panostuksia yhteiskunnan eri osa-aluille, mukaan luettuna pienituloisten eläkeläisten ”vappusatasen”. Rinne kommentoi IL:lle Petteri Orpon neuvottelutoivetta, että talous ei ole itse asiassa ”kaikkein päällimmäisin asia”.

− Siellä on muitakin asioita, jotka vaativat keskusteluita ja neuvotteluita. Yhteinen kuva siitä, mikä taloustilanne meillä on Euroopassa, globaalisti ja Suomessa, on varmasti aika helposti löydettävissä ja olemassa. Mutta keinoissa, joilla asioita viedään eteenpäin, saattaa olla aika paljon taiteilua, Rinne arvioi.

Kahdenvälisten neuvotteluiden jälkeen Rinne tekee päätöksensä hallitusneuvotteluihin lähtevistä puolueista. Esityksensä hallituspohjasta hän aikoo julkistaa ensi viikolla.

Eri puoluejohtajien ja Rinteen väliset keskustelut ajoittuvat perjantaille ja viikonlopulle.

– Sen jälkeen on valinnan paikka, millä kokoonpanolla lähdetään koettamaan hallitusta, Rinne sanoo.

