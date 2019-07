Antti Rinne IL:lle: Liian paljon työkykyisiä työelämän ulkopuolella

Pääministerin mukaan kysymys ei ole pelkästään työttömyydestä.

SDP:n puheenjohtaja pääministeri Antti Rinne toteaa Iltalehdessä, että ”meillä ei ole varaa sellaiseen maailmaan, jossa chillaillaan”. Haastattelun mukaan tämä tarkoittaa, että ”työikäiset suomalaiset – osittain tai täysin työkykyiset – eivät saisi olla työelämän ulkopuolella”.

Antti Rinne korostaa hyvinvointivaltion rahoituksen vaativan, että kaikki suomalaiset ponnistelevat yhdessä.

– Jos meinaamme, että meidän lapset, lapsenlapset ja tulevat sukupolvet saavat koulutuksen, että meillä hoidetaan ikäihmiset säällisesti ja inhimillisesti, että hoidetaan sairaat ihmiset terveiksi, on puolustusvoimat ja poliisi, se vaatii, että on ihmisiä töissä työikäisenä, terveenä tai osittain terveenä, Antti Rinne sanoo IL:lle.

Hänen mukaansa ”on varmaan sellaisiakin ihmisiä, jotka olisivat työkykyisiä ja joilla olisi työelämän edellytykset olemassa, mutta eivät ole töissä”.

– Meillä on liian paljon tällä hetkellä sellaisia ihmisiä, joiden terveydentila ja ikä huomioon ottaen ovat työelämän ulkopuolella. Kysymys ei ole pelkästään työttömyydestä, vaan siitä, että meillä on aika iso joukko työikäisiä ihmisiä työelämän ulkopuolella jostain syystä. Siinä on opiskelijoita tietysti iso joukko, mutta on siinä ihmisiäkin, jotka eivät opiskele, eivätkä tee töitä.