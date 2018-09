Antti Rinne IL:lle: En usko sote-uudistuksen läpimenoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sdp:n puheenjohtajan mukaan liian monia asioita on edelleen auki.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne pitää sote- ja maakuntauudistuksen eduskuntakäsittelyn aikataulua epärealistisena.

Hän toteaa Iltalehdelle, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä perustuslakivaliokunnan lausunnot tulevat viemään oman aikansa.

– Rehellinen vastaus on, että en usko siihen. Liian paljon on vielä asioita auki. StV ja PeV joutuvat käsittelemään asiaa, ja minusta siellä on aika paljon asioita auki, Rinne sanoo IL:lle.

Uudistukseen liittyvän lainsäädännön tulisi olla valmista viimeistään 9. marraskuuta eli puoli vuotta ennen maakuntavaaleja.

Rinteen mukaan seuraavan hallituksen ei tarvitsisi silti aloittaa työtään alusta, vaikka uudistuksen aikataulu pettäisi tämän vaalikauden osalta. Kokonaisuus voitaisiin hyväksyä myöhemmin tietyin muutoksin.

– Siellä laeissa on paljon ikään kuin valmista kauraa. Olemme sitä mieltä, että aika nopeallakin valmistelulla tästä saisi sellaisen, joka sisällöltään vastaisi meidän mielestä järkevää tapaa korjata näitä ongelmia, Rinne sanoo.