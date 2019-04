Antti Rinne: Hussein al-Taeen asema on SDP:n ryhmän käsissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n puheenjohtajan mukaan puolue on tullut ’vähän huijatuksi’ Hussein al-Taeen tapauksessa.

SDP:n puheenjohtajalta, hallitustunnustelija Antti Rinteeltä kysyttiin tänään tiistaina, voiko Hussein al-Taee jatkaa SDP:n kansanedustajana.

– Hänet on eduskuntaan valittu kansalaisten äänillä ja eduskunnassa on tietyt pelisäännöt siitä, miten täältä lähdetään, jos lähdetään. Tässä tilanteessa ei ymmärtääkseni ole mitään sellaista ainakaan minun tiedossani, joka edellyttäisi sitä, että kansanedustaja valtakirjasta luopuisi, Antti Rinne sanoi eduskunnassa.

Al-Taee myönsi eilen kirjoittaneensa Facebook-kommentit, joissa hän toivoi muun muassa Saudi-Arabian silloisen kuninkaan Abdullahin polttamista ja Egyptin presidentti Hosni Mubarakin hirttämistä ja puhui halventavaan sävyyn juutalaisista, sunneista, somaleista ja homoseksuaaleista.

Rinne korosti, että hän itse ei missään tapauksessa hyväksy rasisimia eikä Husseinin kirjoituksia, joita tämä on esittänyt ”jossain vaiheessa elämäänsä”. Kirjoitukset ovat vuosilta 2011-2015.

– Hän on ymmärtääkseni selkeästi irtisanoutunut noista kirjoituksistaan ja hän on selkeästi todennut häpeävänsä, pahoittelevansa niitä. Tämä on nyt SDP:n eduskuntaryhmän käsissä, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä arvioi tilannetta tulevissa kokouksissaan. Eduskuntaryhmä kokoontuu vapun jälkeen torstaina.

Rinne kertoi keskustelleensa al-Taeen kanssa kerran.

– Sanoin, että en todellakaan hyväksy tällaista kirjoittelua. Vähintä, mitä tässä tilanteessa voi, on irtisanoutua näistä kirjoituksista, niiden sisällöstä, ja toisaalta pyytää anteeksi.

Rinne toteaa al-Taeen myöntäneen valehdelleensa ennen vaaleja siitä, ovat julkitulleet kirjoitukset hänen omiaan vai ei.

– Mekin olemme tulleet vähän huijatuksi tässä asiassa, Rinne sanoi.