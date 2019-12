Antti Rinne: Haluan saada vastauksen – kyllä tai ei

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan SDP:n tuki on täydellinen, mutta keskustan viesti ei ole selvä.

– Tänä iltana on käyty keskustelut tästä tilanteesta. Täytyy todeta, että jos minun viestintääni on sanottu epäselväksi, niin kyllä täytyy sanoa että tuon keskustan viestintä on vielä epäselvempää, pääministeri Antti Rinne totesi maanantaina illalla SDP:n puoluehallituksen kokouksen jälkeen.

– Tllä hetkellä ei ole oikein tietoa, mitä he tarkoittavat ja mitä he haluavat tässä tilanteessa. Sen takia ajattelin, että huomenna ihan oman oikeusturvani takia haluan saada vastauksen kyllä tai ei, onko (keskustalla) valmiutta jatkaa pääministerin kanssa hallitusyhteistyötä – ja mitkä ne perusteet ovat, jonka takia he ovat sitä mieltä kuin ovat sitten kyllä tai ei, hän jatkoi.

– Minulla on oikeus saada heiltä selkeät perustelut tähän tilanteeseen. Jos he ovat sitä mieltä että he eivät ole valmiita jatkamaan, ja… Tästä asiasta tullaan huomenna keskustelemaan. Sen jälkeen tulen sitten arvioimaan tilannetta ja vetämään tarvittavat johtopäätökset miten mennään eteenpäin.

Hänen mukaansa SDP:n tämän päivän puoluehallituksen tuki on täydellinen.

– On erittäin helppoa olla tällä hetkellä SDP:n puheenjohtaja ja pääministeri. Kiitos.

Keskusta viestitti maanantaina epäluottamusta pääministeri Rinteelle. Keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni ei suostunut sanomaan suoraan puolueen vaativansa pääministerin eroa. Kulmuni totesi, että hallituksen toimintakyky on palautettava eikä SDP ole antanut riittäviä selvityksiä Postin asiasta.

– Sosiaalidemokraatit vetävät toivottavasti johtopäätöksen tästä tilanteesta, Kulmuni totesi.