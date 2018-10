”Antti Rinne haluaa antaa ay-eliitille aseman jonkinlaisena ylähuoneena”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sampo Terho epäilee SDP:n hallituskelpoisuutta.

– Entä jos ay-eliitti onnistuu puskemaan Antti Rinteen pääministeriksi kuten aiemmin SDP:n puheenjohtajaksi, millaisen hallituksen saisimme vai saisimmeko ollenkaan. Kuka oikeastaan suostuu hänen kanssaan hallitusyhteistyöhön, jos SDP:n linja pysyy nykyisenä, kysyy Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho blogissaan.

Hänen mielestään on välttämätöntä tietää, mitkä leikkaukset ja uudistukset Rinne aikoo perua. Ja mitkä puolueet ovat niillä ehdoilla mukana seuraavassa hallituksessa.

– Rinne on vastustanut lähes kaikkia hallituksen uudistuksia ja säästöjä. Hän on luvannut miljardien edestä uusia menonlisäyksiä kertomatta, mistä rahat otetaan. Nämä lupaukset ovat mahdottomia. Jos Rinne jatkaa tällä linjalla, hän ei pysty kokoamaan enemmistöhallitusta, vaikka voittaisikin vaalit. Herää kysymys, onko SDP ylipäänsä hallituskelpoinen puolue?

Terhon mukaan olisi korkea aika kuulla, mitkä lupauksista Rinne aikoo pitää.

– Oletettavaa tietenkin on, että Rinne pettää pääosan äänestäjille tekemistään lupauksista heti vaalien jälkeen, eli jo hallitusneuvotteluissa. Jos hän aikoo tuhota nykyisen hallituksen uudistukset, jotka ovat johtaneet talouden ja työllisyyden kasvuun, on varsin todennäköistä, etteivät nykyiset hallituspuolueet lähtisi mukaan hänen hallitukseensa. Siksi on välttämätöntä tietää, mitkä lupauksensa hän aikoo perua. Äänestäjien kuluttajasuojakin vaatii tätä, Terho kirjoittaa.

Rinteen lupaus vahvistaa ay-liikkeen asemaa Suomen lainsäädännössä on Terhon mukaan tuhoisa.

– Suomi on kymmenen vuoden taantuman jälkeen vihdoin kasvu-uralla. Hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituksen turvaaminen vaatii kuitenkin vähintään 75 prosentin työllisyysasteen. Rinne haluaa antaa ay-eliitille aseman jonkinlaisena eduskunnan ylähuoneena, jolla on vähintäänkin veto-oikeus Suomen lainsäädäntöön. Silloin ei synny rakenteellisia uudistuksia ja työllisyystavoitteeseen ei päästä, Terho kirjoittaa.