Antti Rinne: Hallituspohja julki vasta huomenna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rinne uskoi neuvotteluihin lähtevien puolueiden selviävän kuitenkin jo tänään.

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) arvioi, että hallitusneuvotteluihin lähtevät puolueet ovat selvillä vielä tänään. Asiasta tiedotetaan julkisuuteen kuitenkin vasta huomenna.

– Uskon, että tämä (neuvottelupohja) ratkeaa tänä iltana, mutta meillä on huomenna eduskuntaryhmien tilaisuus, jossa käydään virallisesti läpi tunnustelijatehtävän lopputulokset ja vasta silloin ne ovat julkisia asioita. 11.30 huomenna on ryhmien tilaisuus ja sen jälkeen on tiedotustilaisuus, Antti Rinne sanoi toimittajille eduskunnassa aamupäivällä ennen tunnustelujen jatkamista kokoomuksen kanssa.

Rinne neuvotteli eilen jo kokoomuksen kanssa 3,5 tuntia. Tänään tunnusteluihin kokoomuksen kanssa oli varattu aamupäivästä kello 10:stä 11.30:een.

– Meillä on tässä puolitoista tuntia varattuna. Katsotaan, käytetäänkö koko aika.

Rinteeltä kysyttiin, tarkoittaako tämä sitä, että tässä tehdään sinipunaa tosissaan, mihin hän vastasi:

– Tässä tehdään tosissaan hallitusta. Katsotaan, mikä se lopputulos on.