Antti Rinne: Hallitusneuvotteluissa ei puhuta pelkästään taloudesta

Hallitusneuvotteluita vetävän SDP:n puheenjohtajan mukaan talous on yksi kokonaisuus, jonka puitteissa tavoitteita viedään eteenpäin.

Hallitusneuvotteluihin osallistuvan viiden puolueen edustajat ovat saapuneet Säätytalolle. Neuvottelut alkoivat SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen johdolla keskiviikkona klo 14.15.

Antti Rinne ilmoitti aiemmin keskiviikkona, että mukana neuvotteluissa ovat SDP:n lisäksi keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

Rinne kommentoi ennen neuvottelujen alkamista medialle, että hallitusneuvotteluissa ei puhuta pelkästään taloudesta.

− Puhutaan ilmiöistä, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun, koulutuksen tilaan ja kaikkiin niihin tavoitteisiin, joita lähdetään viemään eteenpäin. Talous on yksi kokonaisuus, jonka puitteissa näitä lähdetään toteuttamaan, Antti Rinne kommentoi.

Hänen mukaansa valtiovarainministeriön arvio talouden tilasta yhdistää varmasti kaikkia puolueita.

− Kyse on siitä, että miten lähdetään rakentamaan kestävää taloutta niin, että voidaan pärjätä 2030-luvulla. Tarvitaan investointeja tulevaisuuteen, jotka varmistavat, että suomalaisten osaaminen ja koulutustaso vahvistavat suomalaista yhteiskuntaa, eivät heikennä.

Sote-uudistuksen osalta Antti Rinteen mukaan on tavoitteena, että hallitusohjelmaan kirjataan linjat, joiden pohjalta käydään parlamentaarista valmistelua.

− Kuitenkin niin, että siellä on kansalaisyhteiskunnalla, asiantuntijoilla ja eduskuntapuolueilla vaikutusvaltaa tämän sote-ratkaisun sisältöön. Uskon yhteisen tahdon olevan, että päästään eteenpäin niin, että joka vaalikauden alussa ei aleta tehdä tätä uudelleen.

”Aikataulu on realistinen”

Tavoitteena on, että hallitusohjelma olisi valmis 24.5. Antti Rinne pitää aikataulua haasteellisena mutta realistisena.

− Tässä on mukana aika paljon neuvottelijoita. Nyt kun on viisi puoluetta, niin varmaan 200 ihmistä neuvottelee parissa kymmenessä eri pöydässä. On paljon ihmisiä mutta kuitenkin kohtuullisen pienet pöydät, että päästään asioissa eteenpäin. Uskon, että tämä aikataulu on mahdollinen, Antti Rinne sanoo.