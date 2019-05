Antti Rinne eurovaaliehdokkaasta: Nuori mies hölmöillyt

Hallitusneuvotteluiden vetäjän mukaan nyt pitää löytää yhteisymmärrys, miten menopaineet toteutetaan.

SDP:n puheenjohtajan, hallitusneuvotteluiden vetäjän Antti Rinteen mukaan SDP:n tiedossa ei ollut puolueen eurovaaliehdokkaan Mikkel Näkkäläjärven rikostaustasta.

– Siellä on nuori mies tehnyt hölmöilyjä. Tosi ikävä asia. Toivon, että mies on ymmärtänyt tilanteen ja ottanut opikseen. Hän on rangaistukset kärsinyt, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi tänään maanantaina Säätytalolla.

Näkkäläjärvi tunnusti eilen Facebookissa saaneensa 16-vuotiaana vuonna 2006 sakot eläinsuojelurikoksesta, kun hän oli porukan mukana lyönyt kissaa.

Vuonna 2010 Näkkäläjärvi ajoi 20-vuotiaana humalassa autoa ja ajoi metsään nukahdettuaan rattiin. Hän sai siitä 30 vuorokauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.

Hallitusneuvotteluissa kovia menopaineita

Antti Rinne kertoi eilen sunnuntaina, että hallitusneuvotteluissa talousraami on pitkälti valmis.

– Meillä on nyt yhteinen näkemys siitä, mikä raamin tulisi olla, kunhan siitä sovitaan, Rinne sanoi tänään.

Rinteen mukaan raamit julkistetaan viimeistä sitten, kun hallitusohjelma on valmis.

– Me suurin piirtein tiedämme, kuinka paljon meillä on rahaa käytettävissä verrattuna nykytilaan. Me tiedämme sen, että kovia paineita, tarpeita on. Nyt täytyy löytää yhteisymmärrys siitä, miten nämä menopaineet toteutetaan.

Rinteen mukaan vaikeinta tällä viikolla on eri asioiden sovitteleminen yhteen kokonaisuudessa.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kertoi, että hän ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ovat keskustelleet kahden kesken vihreiden ja keskustan välisistä jännitteistä, jotka koskevat ilmastoa, hiilinieluja ja turvetta.

– Minusta on hyvä, että ne joilla on enemmän näkemyseroja, hakevat niitä myös yhdessä. Loppujen lopuksi neuvottelut käydään työryhmissä pöydissä, joissa on kaikkien puolueiden edustajat ja siellä täytyy yhteisymmärryksen löytyä, Rinne kommentoi.