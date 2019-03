Antti Rinne: Ei voi toteuttaa palveluja, jos ei ole veroja

Sdp:n puheenjohtaja sanoo olevansa huolissaan verotuskeskustelusta.

Veronmaksajien perinteisessä vaalipaneelissa neljän puolueen puheenjohtajat Juha Sipilä, Petteri Orpo, Antti Rinne ja Pekka Haavisto saivat puhua myös talouden yleislinjasta.

– Maailmantalous on lähtenyt laskuun. Euroalue on hyvin matalan talouskasvun ajassa. Suomen talouskasvun ennustetaan laskevan nyt koko ajan. Samaan aikaan meidän julkiset menomme kasvavat, Petteri Orpo totesi puheenvuorossaan.

– Meillä ei ole varaa mihinkään uusiin menolisäyksiin. Ei mihinkään. Ja vielä me tarvitsemme ehdottomasti korkeamman työllisyyden, enemmän työikäisistä työkykyisistä töihin. Tavoite pitää olla vaalikauden aikana 75 prosenttia – silloin me olemme tasapainoisella uralla. Ja silloinkaan ei ole vielä yhtään uutta jaettavaa.

– Ja tämä on ihan välttämätöntä. Pitää pitää yllä työllisyyttä, sen taustalla kilpailukykyä ja osaamista, ja toisaalta tiukka julkinen talous. Jos halutaan lisää euroja suunnata jonnekin, niin ne nimenomaan pitää suunnata 55 miljardin euron budjetin sisältä. Minusta kaikkien pitäisi sitoutua tähän ja siihen että velkaantuminen ei pääse uudestaan lähtemään liikkeelle, Orpo toivoi.

Sdp:n Antti Rinteen mukaan lähtökohta on se, että julkinen talous pitää pitää tasapainossa ”jollakin aikavälillä”.

– Me emme voi lisätä, ilman että löytyy katteeksi tuloa, sellaisia juoksevia menoja joihin luen esimerkiksi eläkeläisten satasen. Se on menolisäys ilman että sillä on ikään kuin suoraa investointivaikutusta. Ne täytyy löytää tulolisäyksien kautta, Antti Rinne sanoi oman eläke-ehdotuksensa rahoituksesta.

– Sitten meillä on sellaisia tulevaisuusinvestointeja tehtävänä, liittyen koulutukseen, työelämään, perhevapaajärjestelmään, jotka on pakko tehdä jos me meinaamme selvitä 2030-luvulla muuttuvassa maailmassa. Investointeja koulutukseen ja osaamiseen, satsauksia sinne joka kohtaan. Se edellyttää sitä, että meidän täytyy nähdä ne investointiluontoisina menoina, siis menoina jotka taloudellisessa mielessä maksavat itsensä kasvavan työllisyyden kautta takaisin jollakin aikavälillä.

– Tällä politikan linjalla sosiaalidemokraatit ovat valmiita viemään julkista taloutta ja kansantaloutta eteenpäin. Tarvitaan rohkeutta tehdä niitä tulevaisuusinvestointeja, Rinne totesi.

”Johtaa veroasteen nousuun”

Antti Rinne mainitsi myöhemmin omasta sairastumisestaan ja kokemuksestaan. Hän halusi, ettei kenenkään tarvitse pelätä, ettei tule hoidetuksi kunnolla.

– Sen takia olen pikkuisen huolissani tästä verotuskeskustelustakin. Ei hyvinvointivaltion palveluita voi toteuttaa, jos ei ole tuloja. Verotuloja, Antti Rinne sanoi.

Hänen mukaansa ”oleellista on se, että veropohja laajenee, saadaan veronkierto estettyä sillä tavalla että meillä riittää rahaa hyvinvointivaltion palveluihin”.

– Jos tässä vielä pystytään pitämään huolta siitä ettei kokonaisveroaste nouse, niin hyvä, Rinne jatkoi.

Petteri Orpo vastasi olevansa aivan samaa mieltä hyvinvointipalveluiden kunnossa pitämisestä.

– Mutta kun siihen tarvitaan veroeuroja. Ja jotta on veroeuroja, tarvitaan kilpailukykyä ja työpaikkoja. Me näemme tämän asian aivan eri tavalla, koska se kilpailukyky ja ne työpaikat pitää saada aikaan. Ja se ei sillä synny, että me kiristämme veroja, vaan me tarvitsemme korkeampaa työllisyyttä, Petteri Orpo sanoi.

– Tämä pitää tämä logiikka vaan ymmärtää. Rahat pitää ansaita, jotta me voimme pitää huolta meidän hyvinvointipalveluistamme.

Myöhemmin Orpo heitti, että ”jos katsoo teidän (Sdp:n) vero-ohjelman, niin se kyllä johtaa vääjäämättä veroasteen nousuun. Se on ihan selvä, että näin käy”.

