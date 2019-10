Antti Rinne: Suomi ja Ruotsi puolustavat rauhaa Irlannissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin ja Suomen pääministerit tapasivat Helsingissä.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Antti Rinteen mukaan EU:lla ei ole edelleenkään olemassa Iso-Britannialta yhtenäistä esitystä, jonka avulla Brexitiin liittyviä haasteita voitaisiin ratkaista. Rinne puhui aiheesta lauantaina Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Rinne vaati syyskuussa Pariisissa, että Britannian tulisi toimittaa kirjalliset ehdotukset neuvotteluihin syyskuun loppuun mennessä. Rinteen mukaan Britannia lähetti kirjalliset ratkaisunsa muutama päivä vaateen jälkeen, mutta Britannian esitystä ei voida pitää ratkaisuna vallitsevaan tilanteeseen.

– Päinvastoin. Esitys tuottaa kaksi rajaa, eli Irlannin osalta ei hyvä. Sekä Suomi ja Ruotsi on solidaarinen Irlantia kohtaan ja haluaa huolehtia, että Irlannin rauhaa ylläpidetään ja se voi taloudellisesti kehittyä, Rinne totesi Helsingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Pääministeri Löfven totesi, että hänen oli tarkoitus puhua [Iso-Britannian pääministeri] Boris Johnsonin kanssa eilen, se ei onnistunut. Minun oli tarkoitus jutella eilen pääministeri Johnsonin kanssa, se ei onnistunut. Tänään tämän tilaisuuden jälkeen on ehkä mahdollista keskustella. Hänen [Johnsonin] ilmoituksen mukaan hän soittaa tänään, ainakin minulle. En tiedä vielä, että onko soittamassa Stefanille, Rinne avasi tilannetta.

Pääministerit keskustelivat lisäksi Euroopan unionin kehityksestä, monivuotisesta rahoituskehyksestä, oikeusvaltioperiaatteen ja budjetin välisestä linkityksestä, ilmastopolitiikasta ja maahanmuuttokysymyksistä.

Stefan Löfven kiitti Suomea erityisten suhteiden ylläpitämisestä Ruotsin kanssa. Antti Rinteen mukaan Suomi sai Stefan Löfveniltä vahvan tuen budjetin sitomisesta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

– Suomi on ajanut oikeusvaltiota kolmella eri tasolla. Kysymys on jatkuvasta dialogista, seitsemännen artiklan mukaisesta toiminnasta sekä uudenlaisesta kytkennästä oikeusvaltioperiaatteen ja EU-budjetin välillä, jossa oikeusvaltiota vaarantavia toimenpiteitä voi käyttää rahoituksen katkaisemiseen. Tämä on erittäin hyvä asia molempien näkökulmasta, että tämä asia kulkee eteenpäin.