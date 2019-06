Antti Rinne Brexitistä: Kuljemme kohti sopimuksetonta eroa

Pääministerin mukaan neuvoteltua erosopimusta ei muuteta sisällöllisesti.

Pääministeri Antti Rinteen mukaan arvio Brexit-tilanteesta on hieman negatiivinen. Britannian on tarkoitus lähteä Euroopan unionista 31. lokakuuta mennessä.

– Ollaan kulkemassa, jos ei mitään oleellista muutosta Britannian päässä tapahdu, sopimuksettomaan eroon, Rinne sanoi Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelman sisältöä käsittelevässä tiedotustilaisuudessa.

– Se tarkoittaa sitä, että molemmat osapuolet ovat hävinneet. Britannia on jo nyt hävinnyt tässä tilanteessa.

Rinteen mukaan juhannuksen alla EU-kokouksessa käytiin Brexit-tilanne kohtalaisen lyhyellä keskustelulla läpi.

– Nyt odotetaan, kenestä tulee Britannian pääministeri ja mikä on Britannian linja sen jälkeen.

– Todettiin yksiselitteisesti se, että neuvoteltua erosopimusta ei muuteta sisällöllisesti. Ainoa elementti, jota voidaan liikuttaa, on julistus tulevasta yhteistyöstä (EU:n ja Britannian kesken).

Rinteen mukaan Suomi ei joudu yksin hallitsemaan kaaosta, joka kovan Brexitin tapahtuessa syntyisi.

– Komission alaiset instituutiot ovat mukana ja myös jäsenmaiden yhteistä tahtotilaa on valmisteltu.

Tyytymättömyys kasvaa

Jos Britannia pyytää kolmannen kerran lykkäystä EU-eroon eli Brexitiin, EU ei ehkä myönnä enää jatkoaikaa. Eu-virkamiehen mukaan tyytymättömyys Britannian toimintaa kohtaan kasvaa koko ajan. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

EU myönsi keväällä kahdesti lykkäystä Brexitille, koska Britannia pyysi. Tällä hetkellä on voimassa sopimus, jonka mukaan Brexit tapahtuu lokakuun viimeisenä päivänä.

EU ja Britannia ovat neuvotelleet erosopimuksen, mutta Britannia ei ole hyväksynyt sitä. Jos Britannia ei hyväksy sitä eikä se pyydä lykkäystä, maa eroaa EU:sta ilman sopimusta lokakuun lopussa.

Britannia ei ole toistaiseksi pyytänyt lykkäystä. Maan pääministeri vaihtuu heinäkuun lopussa, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että tehtävään nousee entinen ulkoministeri Boris Johnson.

Johnson kannattaa Brexitiä, ja hän on sanonut, että hän on valmis eroon ilman sopimusta. Britannian parlamentti on kuitenkin torjunut tämän niin sanotun no deal -vaihtoehdon.

Johnson on luvannut Britanniassa, että hän neuvottelee uudelleen erosopimuksen. Hän on myös todennut, että Britannia voi lähteä ilman sopimusta, mutta vasta siirtymäajan jälkeen.

EU-päämiehet kiistävät, että tällainen mahdollisuus olisi olemassa.