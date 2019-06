Antti Rinne AL:ssä: Yritykset tietävät, paljonko metsiä voi hakata

Pääministerin mukaan Suomeen mahtuvat sekä ilmastotavoitteet että metsien lisähakkuut.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo Lännen Median Aamulehdessä julkaistussa haastattelussa, että metsäyhtiöiden tarpeet metsien lisähakkuille ja ilmastotavoitteet ovat yhdistettävissä.

Uuden hallituksen ensimmäinen riita nähtiin viime viikolla, kun ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoi MTV:n Huomenta Suomessa, että kaikki suunnitteilla olevat uudet sellutehdashankkeet tuskin menevät läpi, sillä puun hakkuita ei voida ilmastotavoitteiden vuoksi lisätä sellutehtaiden tarpeita vastaavasti.

– Siinä tulee vastaan se, että meillä ei vain yksinkertaisesti puu riitä, kun meidän täytyy huolehtia niin ilmasto-, kuin monimuotoisuustavoitteistakin, Mikkonen sanoi.

Muun muassa keskustassa Mikkosen puheita kritisoitiin tuoreeltaan. Esimerkiksi elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoi Ilta-Sanomille puun kyllä riittävän.

Nyt Antti Rinne sanoo luottavansa metsäyhtiöiden harkintakykyyn ja halukkuuteen löytää myös luonnon ja ilmaston kannalta kestävä ratkaisu.

– Kysymys on siitä, miten asian ilmaisee. Olen 2005 lähtien ollut teollisuusammattiliiton puheenjohtaja ja väitän tietäväni, miten yritykset ajattelevat. Ne näkevät, paljonko metsät kasvavat kestävästi hakattaviksi, tietävät, että luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ilmaston lämpeneminen on tosiasia. Olen sataprosenttisen varma, että yhtiöt tietävät, mikä on realistinen määrä lisätä kapasiteettia Suomessa, Rinne sanoo Lännen Medialle.

– Uudet hankkeet ovat tuottavampia, käyttävät vähemmän raaka-ainetta ja tuottavat enemmän lopputuotetta. Yhtiöissä mietitään, paljonko on korvaavaa tuotantoa ja paljonko on lisätuotantoa. Uskon, että pystytään yhdistämään hiilidioksidipäästöt ja hiilinielut ja metsien käyttö raaka-aineena, vaikka puuta käytetään uusiin hankkeisiin. Tämä on yhteinen näkemys hallituksessa, läpikeskusteltu asia.