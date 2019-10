Antti Rinne AL:lle: Työllisyyden nostamisen mittaus hankalaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan hallitus aikoo käynnistää työllisyyskokeiluja eri puolilla Suomea.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Antti Rinteen mukaan hallitus aikoo käynnistää ensi vuonna monenlaisia kokeiluja työllisyysasteen nostamiseksi, Aamulehti kertoo.

Rinne kertoi tavoitteestaan torstaina Tampereella järjestetyssä yleisötilaisuudessa.

– Se on yksi asia siitä isosta pinosta asioita, jotka ovat tulossa seuraavan vuoden aikana konkreettisesti. Meillä on tavoitteena, että vuodenvaihteessa voisimme käynnistää monenlaisia erilaisia kokeiluja, koska tämä työllisyysasteen nostamisen mittaaminen on äärimmäisen hankala asia, Rinne sanoi Aamulehden mukaan.

– Meidän täytyy kokeilujen kautta saada syntymään sellaisia tuloksia, joiden pohjalta voimme arvioida, mitä vaikuttavuutta eri toimenpiteillä on.

Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) on aiemmin kritisoinut sitä, että Pirkanmaalla vuonna 2017 aloitettu työllisyyskokeilu päätettiin lopettaa vuoden 2018 lopussa. Kyseessä oli kymmenen kunnan yhteinen kokeilu, jossa kaikkiaan 22 000 työtöntä siirrettiin TE-palveluiden piiristä kuntien hoidettavaksi. Tulokset olivat hyviä.

Antti Rinteen mukaan Pirkanmaalla kokeiltu malli on yksi niistä kokeiluista, joita aiotaan nyt kokeilla laajemmin.

– Tampereella saatiin äärimmäisen hyviä tuloksia. Nyt on tarkoitus mahdollisimman nopeasti käynnistää laajamittainen kokeilu eri puolilla Suomea, tuleeko samanlaisia tuloksia kaikkialla, Rinne sanoi.