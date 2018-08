Antti Rinne A-studiossa: Julkisella taloudella 100 vuoden sykli

Sdp:n puheenjohtajan mukaan velan ‘mittasuhteet pitää laittaa oikeisiin kohtiin’.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinnettä haastateltiin keskiviikkona Ylen A-studiossa yhdessä oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) kanssa.

Toimittaja sanoi Antti Rinteelle (Yle Areenan videolla noin kohdassa 14:30), että hän saattaa olla pääministeri ensi vuonna. Loppuuko valtion velkaantuminen, jos olet hallituksen johdossa?, Rinteeltä kysyttiin. Antti Rinne vastasi näin:

– Minusta on tärkeätä nyt tässä tilanteessa miettiä sitä, miten me saadaan talous kestämään 2030-luvulla. Elikkä meidän lasten ja lapsenlapsien aikaan, heidän työelämässä ollessa. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt pitää satsata siihen osaamispolkuun 2030, jossa varhaiskasvatuksesta lähtien koulutusta kehitetään niin, että jokainen suomalainen on tilanteessa, ettei tipahda missään välissä pois. Tää on tärkeä…, Antti Rinne sanoi.

Vaikka velkarahallakin tämä?, toimittaja kysyi väliin.

– No, nyt pitää mittasuhteet laittaa oikeisiin kohtiin. Julkinen talous ei ole yksityistalous, vaan se on talous joka menee sadasta vuodesta eteenpäin syklillä. Ja siellä voidaan tehdä tulevaisuusinvestointeja. Investointihan tarkoittaa, että ne alkavat maksaa itseään takaisin. Ja sitä me esitämme näillä tulevaisuusinvestoinneilla. Nyt pitää uskaltaa puhua samalla tavalla kuin tehtiin peruskoulun yhteydessä, Antti Rinne vastasi.