Antti Rinne: 18 maakunnan sote-mallista sopu

Julkinen sektori on järjestäjä ja myöskin päätuottaja tulevassa sote-mallissa.

Hallitusneuvotteluiden vetäjän Antti Rinteen (sd.) mukaan hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet ovat sopineet, miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään tulevaisuudessa.

– Me olemme nyt soten hallintomallista saaneet ratkaisun aikaiseksi. Se on itsehallintoalue, jota kutsutaan maakunnaksi, Antti Rinne kertoi Säätytalolla tänään torstaina aamulla.

Rinteen mukaan maakuntia tulee kahdeksantoista.

Lisäksi Rinteen mukaan on sovittu siitä, että julkinen sektori on järjestäjä ja myöskin pääasiallinen tuottaja tulevassa sote-mallissa.

– Tämän vuoden loppuun mennessä selvitetään, voisivatko kaupungit ja kunnat toimia myöskin tuottajina.

Rinteen mukaan vuoden loppuun mennessä haetaan myös pääkaupunkiseudulle erillisratkaisu. Verotuksen ja monikanavarahoituksen osalta valmistelu toteutetaan parlamentaarisesti.

Yksityisten yritysten roolista tulevassa sote-mallissa Rinteeltä ei saatu vastausta.

Työ hallitusneuvotteluiden talous- ja veroryhmässä on Rinteen mukaan edelleen kesken.

– Se varmaan on auki niin pitkään, kunnes meillä on kokonaiskäsitys taloudesta, eli me joudumme varmaankin käyttämään puheenjohtajapöydän tukena talous- ja veroryhmää, että rahat riittää siihen, mitä päätetään tehdä, Rinne sanoi.