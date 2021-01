Antti Pelttari jatkaa suojelupoliisin päällikkönä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtioneuvosto nimitti torstaina Antti Pelttarin jatkamaan virassa.

Oikeustieteen kandidaatti Antti Pelttari on toiminut vuodesta 2011 lähtien Suojelupoliisin päällikkönä.

Hänen johtamiskokemuksensa painottuu sisäministeriön hallinnonalalle, ja hänellä on laaja-alaista näyttöä Suojelupoliisin toimialaan liittyvien kehittämishankkeiden läpiviennistä.

Pelttari on vastannut Suojelupoliisin päällikkönä Suojelupoliisin organisaatiomuutoksesta tiedustelulain voimaantulon yhteydessä viraston aseman, toiminnallisen luonteen ja roolin muuttuessa poliisiorganisaatiosta turvallisuus- ja tiedusteluorganisaatioksi.

Pelttari on myös vastannut viraston päällikkönä useista muista kehittämishankkeista, kuten esimerkiksi Suojelupoliisin tietojärjestelmäuudistuksesta ja toimitilahankkeesta.

Pelttarin mukaan kansallisen turvallisuuden kysymykset tulevat Suomessa yhä tärkeämmiksi muun muassa nopeutuvan digitalisaation sekä epävakaana jatkuvan kansainvälisen tilanteen takia.

– Suojelupoliisilla on Suomen kansallisen turvallisuuden ylläpitämisessä tärkeä ja mielestäni kasvava rooli. Tärkein tehtäväni on yhdessä muiden supolaisten kanssa jatkaa hyvässä vauhdissa olevaa Suojelupoliisin muutosta Suomen turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi. Tavoitteemme on, että viraston tuottama tieto tukisi yhä paremmin Suomen valtiojohdon päätöksentekoa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä viranomaisten toimintaa kansallisen turvallisuuden suojaamisessa, toteaa Pelttari.

Hän on toiminut sisäministeriössä vuosina 2009–2011 valtiosihteerinä, vuosina 2005–2008 kansainvälisten asioiden yksikön johtajana ja lainsäädäntöneuvoksena vuosina 1996–1998. Vuosina 1998–2005 Pelttari toimi eduskunnan ulkoasian- ja puolustusvaliokunnissa valiokuntaneuvoksena. Vuosina 1993–1996 Pelttari toimi ulkoasianministeriön oikeudellisella osastolla lainsäädäntösihteerinä.

Suojelupoliisin päälliköstä on tehty laaja turvallisuusselvitys ja hänen kanssaan on solmittu valtion virkamieslain mukainen karenssisopimus. Virka täytetään ajalle 1.3.2021−28.2.2026.