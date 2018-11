Antti Palola: STTK ei saanut kolmikannassa näkemyksiään läpi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

STTK:n puheenjohtajan mukaan järjestön sisällä on erilaisia näkemyksiä irtisanomispykälän perusteluista.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kertoo, että henkilöperusteista irtisanomista koskevan lakipykälän perusteluista käytiin STTK:n työvaliokunnassa viime maanantaina kriittistä keskustelua.

STTK:n hallitus käsittele irtisanomislakia kokouksessaan ensi viikon maanantaina.

– Mitään isoa dramatiikkaa mielestäni tähän ei liity. Meillä on järjestössä edelleenkin erilaisia näkemyksiä ja niiden näkemysten pohjalta me keskustelemme maanantaina ja kerromme sitten ulos, mikä on keskustelun lopputulema, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo Verkkouutisille.

Irtisanomista koskevan lakipykälän perustelut valmisteltiin kolmikantaisessa työryhmässä, joka sai työnsä valmiiksi tämän viikon maanantaina.

– Se on selvää, että kaikkia se ei ole tyydyttänyt, mutta sen me tiesimme jo, kun lähdimme tätä tekemään, että sellaista lopputulosta me emme saa, että kaikki voisivat olla tähän sataprosenttisesti tyytyväisiä, Palola toteaa.

STTK:n jäsenliitot Tehy ja Super tiedottivat eilen, että irtisanomislain perusteluissa on yhä isoja ongelmia etenkin naisvaltaisten alojen kannalta, eikä kolmikannassa valmistellusta esityksestä ole yksimielisyyttä.

Liitot vetosivat pääministeri Juha Sipilään (kesk.), ettei hallitus vie lakiesitystä tällaisin perusteluin eteenpäin.

Lopputulosta ei kuitattu kolmikannassa

Antti Palola sanoo, ettei STTK:n työvaliokunnan käytössä ollut vielä maanantaina lopullista versiota irtisanomispykälän perusteluista. Kolmikantainen työryhmä piti viimeisen kokouksensa maanantaina aamulla.

– Me vain arvoimme sitä työryhmän työstä saadun raportin pohjalta.

Palola toteaa, että vaikka STTK:n edustaja ei jättänyt eriävää mielipidettä kolmikantaisen työryhmän työhön, niin työryhmän työskentely ei päättynyt yksimielisyyteen.

– Työryhmä teki työtä loppuun asti, mutta ei meidän edustaja ainakaan ole kuitannut mitään ja sanonut, että me hyväksymme tämän.

Palolan mukaan työryhmän työn päätteeksi todettiin, että lopputulos menee jatkokäsittelyyn kuhunkin järjestöön, eikä sitä hyväksytty tai hylätty työryhmässä.

Palola huomauttaa, että kolmikantainen työryhmä työskenteli vain lyhyen aikaa, vajaan viikon, ja sen toimeksianto oli rajattu. Hallitus toimitti palkansaajakeskusjärjestöille etukäteen muistion, jossa perusteluiden ”perusfilosofia” ja lakimuutoksen tarkoitus oli kuvattu.

Muistio oli palkansaajajärjestöjen käytössä, kun ne käsittelivät hallinnoissan maan hallituksen ratkaisuesitystä irtisanomiskiistaan. Hallitus esitti kaksi viikkoa sitten, että irtisanomista koskevasta pykälästä poistetaan yrityskoko. Palkansaajajärjestöjen hallitukset edellyttivät silloin, että pykälän perustelut valmistellaan kolmikantaisesti.

Palolan mukaan ei voi sanoa niin, etteivätkö työryhmässä valmistellut perustelut vastaisi maan hallituksen toimittaman muistion sisältöä.

– Mutta ne perustelut eivät vastaan kaikkien meidän jäsenjärjestöjen näkemyksiä. Ne me kuullaan sitten maanantaina (STTK:n hallituksen kokouksessa).

Irtisanomislaki seuraavaksi eduskuntaan

Palolan mukaan STTK:n edustaja on tuonut kolmikantaisessa työryhmässä esille ne epäkohdat, jotka Tehy ja Super toivat tiedotteessaan eilen esille.

– Kyllä ne on tuotu. Ei tästä ole kysymys, mutta jos on kolmikantainen työryhmä, niin kaikki eivät varmasti saa omia näkemyksiään läpi. Ne on viestitetty, mutta se ei ole ollut lopputulema.

Palola toteaa, että hänen käsityksensä on, että kolmikantainen työryhmä on nyt työnsä tehnyt ja lakiesitys annetaan seuraavaksi eteenpäin, vaikka STTK:n hallitus ei lakipykälän perusteluihin olisikaan tyytyväinen.

– Sehän menee sitten eduskunnan käsittelyyn ja siellä on vaikuttamisen paikka, kun järjestöt kutsutaan kuulemistilaisuuksiin valiokuntiin.

Palola korostaa, että henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista pienissä yrityksissä STTK ei ole hyväksynyt, vaan kyse on nyt lakipykälästä ja sen perusteluista.

Hän toteaa kuitenkin järjestön olevan tyytyväinen siihen, että perustelut valmisteltiin kolmikantaisesti, vaikka aikataulu oli tiukka ja toimeksianto rajattu.

– Tämä täyttää mielestämme kolmikantavalmistelun edellytykset. Mutta oliko lopputulos riittävä meidän näkökulmastamme, siihen en uskalla ottaa kantaa. Tämä käsitellään maanantaina, Palola sanoo.

