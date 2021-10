Antti Palola: Kaikki pyrkivät Stora Enson palkankorotuksiin ja ylikin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puheenjohtajan mukaan STTK:ta ei pyydetty mukaan SAK:n ja Akavan kansanedustajille lähettämään kirjeeseen.

STTK:n puheenjohtajan Antti Palola katsoo, että Stora Enson ja Paperiliiton sopima palkankorotusten taso toimii lähtökohtana muille aloille.

– Kun tällainen sopimus on syntynyt, tolppa on lyöty maahan ja kaikki katsovat siihen, Antti Palola sanoi STTK:n aamiaistilaisuudessa.

Palola näkee, että eri neuvottelupöydissä pyritään ainakin samansuuruisiin palkankorotuksiin. Stora Enso ja Paperiliitto sopivat yli kahden vuoden sopimuksesta, jossa palkat nousevat kahtena ensimmäisenä vuonna 1,9 prosenttia ja kolmantena vuonna 0,9 prosenttia, eli yhteensä 4,7 prosenttia sopimuskauden aikana.

– Se on varmaan sellainen paalu, johon kaikki pyrkivät ja on aivan luonnollista, että pyritään myöskin sen yli. Täytyy muistaa, että me olemme nyt noususuhdanteessa, Palola totesi.

Julkisen työnantajan haettava rahoitusta valtiolta

Palolan mukaan STTK:ta ei pyydetty mukaan SAK:n ja Akavan kansanedustajille lähettämään kirjeeseen, jossa järjestöt kehottivat kansanedustajia ja maan hallitusta olemaan puuttumatta työmarkkinaneuvotteluihin tai palkankorotusten kohdentamiseen.

– Minä luin Helsingin Sanomista, että kirje on lähetetty, Palola kertoi.

Virikkeen SAK:n ja Akavan kirjeelle antoi Ylen kysely, jossa kansanedustajilta kysyttiin, pitäisikö hoitajien saada muita työntekijöitä parempi palkankorotus seuraavalla työmarkkinakierroksella.

Palola sanoo, että hän on edelleen johdonmukaisesti sitä mieltä, että poliittisen päättäjän ei tule puuttua työmarkkinaneuvottelujen sisältöön.

– Mutta sitten on kokonaan toinen asia, jos työmarkkinapöydässä tulee ratkaisun paikka, että siellä esimerkiksi haettaisiin jotain erillistä ratkaisua ja työnantajan, joka on julkinen työnantaja ja saa rahoituksensa valtion varoista, on velvollisuus mielestäni kääntyä valtiovallan puoleen ja hakea sitä rahoitusta, Palola sanoi.

Sitä Palola ei kuitenkaan pidä viisaana, että työmarkkinapöydässä olisi valtiovallan edustaja.

– Tämä ei tarkoita sitä, ettemmekö me ymmärtäisi ja tukisi meidän jäsenjärjestön tavoitteita, jotka hakevat sote-sopimukseen palkkaohjelmaa, mutta rahoituksen pitää sitten tulla valtiovallan kautta.

Hoitajia edustavat ammattijärjestöt Tehy ja Super ovat STTK:n jäseniä.