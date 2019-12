Antti Lindtman väleistä keskustaan: Nyt on pöytä puhdistettu

SDP:n ja keskustan yhteisenä tavoitteena on viiden puolueen hallitus, joka on sitoutunut hallitusohjelmaan.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen vieraili lähes tunnin ajan SDP:n eduskuntaryhmässä selvittämässä viime päivien tapahtumia ryhmälle.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman luonnehti keskustelua erittäin tarpeelliseksi ja hyväksi.

– Siinä ei varmaan yhtään puheenvuoroa meidän ryhmästä kuultu, jossa ei olisi kiitetty sitä, että Antti (Kurvinen) tuli paikalle. Oli tarve puhua asiat halki ja katsoa silmästä silmään. Keskustelussa oli vahva henki siitä, että nyt rakennetaan luottamusta ja katsotaan eteenpäin. Voi sanoa, että nyt on pöytä puhdistettu hallitusneuvottelujen tieltä. Nyt meidän yhteisenä tavoitteena on viiden puolueen hallitus, joka on sitoutunut siihen hallitusohjelmaan, joka yhdessä on rakennettu, Antti Lindtman sanoi toimittajille eduskunnassa.

Keskustan Antti Kurvinen kertoi kokouksessa todetun, että mennyt viikko ei ole ollut kovin vahva keskustalle eikä SDP:lle.

– Katse oli eteenpäin. Todettiin se, että virheitä ovat tehneet molemmat porukat ja varmasti hallituksen muutkin porukat, mutta halutaan jatkaa yhteistyötä. Nyt pitää keskittyä punamullan rakentamiseen, Kurvinen sanoi.

Kurvisen mukaan hallituksen toimintatapoja pitää miettiä, jotta hallituskriisiin ei ajauduta uudelleen.

– Meillä pitää olla yhteinen visio ja horisontti tulevaan, että mitä hallituksessa tehdään. Käytännön tekojen kautta luottamus pikkuhiljaa palautuu.

Kurvinen kertoi, että hänelle tuli vierailun aikana vahva olo, että viiden puolueen punamultahallitus pystyy jatkamaan.

Konkreettisesti Kurvinen kertoi vastanneensa kaikkiin SDP:n kansanedustajien kysymyksiin ja kertoneensa viestikohun taustoista eli Iltalehden uutisoimasta keskustan eduskuntaryhmän Whatsapp-ryhmästä, jossa edustajat kertoivat kentältä saamastaan palautteesta ja jossa väitettiin masinoidun Antti Rinteen (sd.) kaatamista.

Kurvisen mielestä ”olosuhteet huomioon ottaen” keskustelu SDP:n ryhmässä oli ymmärtäväistä ja asiallista.

Lindtmanin mukaan ryhmässä käytetyissä puheenvuoroissa oli halua katsoa eteenpäin.

– Se edellyttää vahvempaa luottamusta ja voin sanoa, että tämän keskustelun tuloksena tulemme yhdessä ulos vahvempina ja tämän keskustelun pohjalta luottamus on vahvempi, Lindtman sanoi.