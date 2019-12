Antti Lindtman: Uudet hallitustunnustelut perustuslain mukaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Verkkouutisten tietojen mukaan SDP valitsee hallitustunnustelijan torstaina.

Suurimman eduskuntaryhmän SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman aikoo kutsua eduskuntaryhmät koolle virallisesti lähipäivinä.

– Nyt käynnistyy normaali perustuslainmukainen hallituksen muodostamisprosessi, josta ryhmillä on yhteisymmärrys, että se tehdään lain kirjaimen mukaan, Antti Lindtman sanoi eduskunnassa.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoontuivat tänään epävirallisesti Lindtmanin johdolla ja hän informoi ryhmäjohtajia prosessista.

– Tavoitteena on sopia hallitusneuvotteluiden vetäjästä, jonka jälkeen käynnistyy normaali hallituksen tunnusteluvaihe ja tämän jälkeen hallitusneuvotteluiden vetäjä kertoo tuloksen, niin kutsun uudelleen ryhmät koolle ja sen jälkeen ihan normaalilla tavalla mennään eteenpäin, Lindtman kertoi.

Kaikki eduskuntaryhmät osallistuvat hallitustunnusteluihin.

– Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että kunnioitetaan instituutioita ja perustuslakia, asetuksia ja normeja. Sen takia aion viedä tämän prosessin täällä eduskunnassa juuri niin kuin perustuslaissa on kirjoitettu.

SDP toivoo nykyisen hallituspohjan jatkavan

Verkkouutiset kysyi Lindtmanilta, onko tulossa aidot hallitusneuvottelut.

– Se on omalta osalta todettava, että sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on esittänyt kantana sen, että toivomme, että nykyinen hallituspohja jatkaa, mutta mennään askel kerrallaan ja edetään tismalleen sen mukaisesti, mitä perustuslaki sanoo ja mikä on vakiintunut käytäntö, Lindtman vastasi.

Lindtman kertoi, että SDP valitsee hallitustunnistelijan lähipäivinä.

SDP:n puoluehallitus ja eduskuntaryhmä kokoontuvat Verkkouutisten tietojen mukaan torstaina. Eduskuntaryhmät kutsutaan valitsemaan hallitustunnustelijaa vasta sen jälkeen, kun SDP on valinnut tunnustelijan keskuudestaan. Hallitustunnustelija nousee lähtökohtaisesti pääministeriksi.

Sekä Lindtman että liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) ovat ilmaisseet valmiutensa pääministeriksi.

SDP:n säännöissä ei ole mainintaa hallitustunnustelijan valinnasta. Hallitukseen osallistumisesta säännöissä todetaan, että eduskuntaryhmä nimeää hallitusneuvotteluihin liittyviä asioita valmistelemaan toimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii puolueen puheenjohtaja eli toimitusministeristön pääministeri Antti Rinne.

SDP:n eduskuntaryhmä nimesi hallitusneuvottelijat jo tänään ennen kuin Antti Rinne lähti viemään hallituksensa eronpyyntöä tasavallan presidentille Sauli Niinistölle.

