Antti Lindtman Ylellä: Palkkatuki saatava yhden klikkauksen päähän

SDP:n kansanedustajan mukaan tukijärjestelmää aiotaan yksinkertaistaa.

SDP:n kansanedustaja Antti Lindtmanin mukaan palkkatukijärjestelmän byrokratiaa aiotaan purkaa.

Lindtman keskusteli aiheesta Ylen Aamu-tv:ssä kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen kanssa. Kansanedustajat keskustelivat 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamiseen tarvittavista toimista.

Juhana Vartiaisen mukaan ”työllisyyttä vahvistavia toimia olisi runsaasti, mutta hallitusohjelmassa ei ole ainuttakaan”.

– Meidän täytyisi puhua työttömyyseläkeputken vähittäisestä alasajamisesta, työttömyysturvan porrastuksesta, ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan purkamisesta ja todellisesta perhevapaauudistuksesta, joka toisi naisia nopeammin työelämään. Hallitusohjelmassa ei ollut mitään näistä, Vartiainen sanoo Ylellä.

Antti Lindtmanin mukaan hallitusohjelmassa on konkreettisia työllisyyttä lisääviä toimia. Esimerkkinä hän mainitsee hallituksen valmisteleman työtulotuen sekä palkkatukeen tehtävät uudistukset.

– Jos katsotaan esimerkiksi Ruotsia, jossa työllisyysaste on korkeampi, niin siellä työtöntä kohden käytetään neljä tai viisi kertaa enemmän resursseja palkkatukeen. Ja nyt kun mennään lähemmäksi tätä 75 prosentin työllisyysasteen kovaa tavoitetta, niin sitä enemmän katse täytyy kiinnittää heihin, joissa tällä hetkellä työllisyysasteet ovat alhaisia ja joissa toisin päin on paljon potentiaalia. Sen takia tavoite on se, että palkkatuen käyttöä lisätään roimasti kohti pohjoismaista tasoa ja siitä tehdään yksinkertaista, Lindtman avaa.

– Niin, että se [palkkatuki] on yhden klikkauksen päässä. Kun työtön menee ja laittaa oman henkilötunnuksensa, yhdellä klikkauksella saa päätöksen. Kun yrittäjä menee ja laittaa y-tunnuksensa, niin yhdellä klikkauksella saa päätöksen. Byrokratiaa pitää purkaa, jotta ihmisiä saadaan töihin.

Vartiaisen mukaan Antti Lindtmanin luettelemat toimet ovat ”pehmeitä toimenpiteitä, joilla voi olla jotain vaikutusta, mutta ne kaikki maksavat”. Lindtman sanoo uskovansa työllisyystavoitteen toteutumiseen.