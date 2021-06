Antti Lindtman: Olemme talouden hoidossa Euroopan parhaimmistoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ryhmäjohtajan mukaan hallitus on tehnyt merkittäviä satsauksia työllisyyden parantamiseksi.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on tehnyt enemmän päätöksiä uusien työpaikkojen perustamisesta kuin edellinen Juha Sipilän (kesk.) hallitus.

– Hallitus on tehnyt merkittäviä satsauksia työllisyyden parantamiseksi. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan punamultahallitus on tehnyt jo puoliväliriihessään enemmän julkista taloutta vahvistavia työllisyyspäätöksiä kuin edeltäjänsä porvarihallitus koko vaalikautenaan, Antti Lindtman sanoo Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan.

Lindtman katsoo, että hallituksen ”työllisyyttä ja kasvua tukeva talouspolitiikan linja näyttää tuottavan tulosta”.

– Teollisuuden kiinteät investoinnit ovat nousemassa tänä vuonna kaikkien aikojen ennätystasolle, 5,2 miljardiin euroon ja tuotekehitysinvestoinnit ovat kasvamassa 12 prosenttia viime vuodesta 3,4 miljardiin euroon, hän sanoo.

– Myös teollisuuden investointiasteen odotetaan nousevan 24 prosenttiin, mikä on korkeampi luku kuin kertaakaan aiemmin kymmenen viime vuoden aikana.

SDP:n ryhmäjohtajan mukaan Suomi on talouden hoidossa Euroopan parhaimmistoa. Hän sanoo, että suurista uudistuksista hallitus on saanut aikaan jo oppivelvollisuuden pidentämisen, sote-uudistuksen ja hoitajamitoitus on ”sisäänajovaiheessa”.

– Hoitajamitoituksen jälkeen katse käännetään kotihoitoon. Hoitotakuu sekä tasa-arvoa ja joustavuutta lisäävä perhevapaauudistus pitää vielä säätää. Koronan jälkihoito vaatii sekin vielä uusia päätöksiä taloudessa ja työllisyydessä, Lindtman sanoo.