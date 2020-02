Antti Lindtman: Ilmastotoimet ja työllisyys eivät ole ristiriidassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n ryhmäjohtajan mukaan Suomen on kuljettava ilmastopolitiikan eturintamassa.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan Suomella on ilmastotoimissa kaksi vaihtoehtoa: vitkastelu tai määrätietoinen eteneminen.

– Sosialidemokraattiselle eduskuntaryhmälle valinta on selvä. Lasku vain kasvaa, jos ilmastonmuutoksen annetaan vastuuttomasti jatkua. Rikkaat pärjäävät kyllä aina, mutta laskun maksajia ovat pienituloisimmat. Ovatko ilmastotoimet ja työllisyys sitten ristiriidassa keskenään? Eivät ole. Päinvastoin, Antti Lindtman sanoi valtiopäivien avauskeskustelussa eduskunnassa.

Hän arvioi kansainvälisten pääomien hakeutuvan kohti hiilivapaita ratkaisuja ja investointeja.

– Käsissämme on valinta: joko pidämme kiinni fossiilitaloudesta ja näivetymme sen mukana, tai uudistumme kohti päästöttömyyttä ja luomme näin myös työtä ja hyvinvointia, Lindtman jatkoi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus jatkaa Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmaa, jonka tavoitteena on Suomen muuttaminen hiilivapaaksi seuraavan 15 vuoden aikana. Antti Lindtmanin mukaan Suomen kilpailukyvyn menestys on perustunut siihen, että maa on kulkenut aina eturintamassa.

– Vaikka Suomi tiukensi metsäteollisuuden ympäristönormeja 1960- ja 1970-luvuilla etulinjassa, ei metsäteollisuutemme näivettynyt, vaan päinvastoin. Juuri edistyksellisen ympäristöajattelun lopputuloksena Suomessa on tänä päivänä maailman kilpailukykyisin metsäteollisuus. Siksi Suomen on nytkin kuljettava eturintamassa – synnyttämässä uusia korkean arvon työpaikkoja. Ympäristö ja työ, kättä lyö, Lindtman sanoi.

Hän huomautti, että työllisyyden vahvistaminen on hallituksen tärkeimpiä tavoitteita. Syksyn aikana päätettiin 25 työllisyystoimesta.

– Työllisyyspalveluita parannetaan kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Kuntakokeilu on mahdollisuus työvoimapalveluiden reformille kohti Tanskan mallia, jossa työttömiä ei enää jätetä oman onnensa nojaan, Antti Lindtman totesi.