Antti Lindtman Demokraatissa: On annettu mielikuva rajusta velkaantumisesta

SDP:n ryhmyri nostaa valtionvelan rinnalle hoivavelan.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan julkisuudessa on annettu mielikuva, että Sanna Marinin (sd.) hallitus on ratkaissut poliittiset kysymykset ottamalla lisävelkaa niin ”että ranteet notkuvat”. Lindtmanin demarinaisten liittokokouksessa pitämästä puheesta uutisoi Demokraatti.

Lindtman ei itse allekirjoita väitettä rajusta velanotosta.

– Mikä on totuus? Toisin kuin finanssikriisin jälkeen 2010-luvulla tästä kriisistä Suomi on selviytynyt taloudellisesti erittäin hyvin. Jos me katsomme koko korona-ajan julkisen talouden tasapainoa, euroalueella on vain kolme maata, jotka ovat onnistuneet hillitsemään Suomea paremmin velkaantumista korona-aikana. Me olemme käytännössä tasoissa Hollannin kanssa ja meitä edellä on Irlanti ja Luxemburg.

SDP-ryhmyrin mukaan kestävyysvaje on kutistunut lähes 6 miljardilla eurolla tämän hallituskauden aikana, mikäli koronakriisi jätetään laskuista pois. Lindtmanin mukaan pelkkään julkiseen talouteen ja valtionvelkaan ei kuitenkaan kuulu keskittyä, vaan myös hoivavelan hoitamiseen on panostettava.

– Jos oikealla ei välitetä mistään muusta kuin valtionvelasta ja meistä vasemmalla välillä suhtautuminen velkaan on liian heppoista, sosialidemokraattien tehtävä on huolehtia sekä hoivavelasta että julkisesta taloudesta ja valtionvelasta.

– Vaikka koronakriisi on iskenyt, näyttää siltä, että monin osin hyvinvointiyhteiskunnan talon repsottavia nurkkia on saatu korjattua niin koulutuksessa, osaamisessa, varhaiskasvatuksessa tai hoivakysymyksissä, Lindtman puhui liittokokouksessa.