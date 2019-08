Antti Kurvinen: Kokoomus on entisestään oikeistolaistunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisilta keskustan ryhmäjohtaja kaipaa omia, toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan kriittisintä hallituksen onnistumisessä on hallituksen pääpuolueiden keskustan ja SDP:n yhteistyö.

– Luottamusta on vaalittava puolin ja toisin. Tässä pääministeri on avainroolissa, Antti Kurvinen sanoi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa pitämässään puheessa.

Kurvisen mukaan punamultayhteistyöllä on luotu suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja nyt punamullan tehtävä on viedä hyvinvointiyhteiskunta turvallisilla uudistuksilla tulevaisuuteen.

– Oikeisto-oppositiossa kokoomus on valinnut linjakseen ihmisten pelottelun. On melkoista puppua Kokoomukselta väittää, että Suomea viedään kohti taloudellista perikatoa, kun nimenomaan sen vahtivuoroilla – ei yhdesti, vaan kahdesti – maamme on ajautunut lamaan ja jättityöttömyyteen, Kurvinen sanoi.

Lisäksi kokoomus on Kurvisen mielestä entisestään oikeistolaistunut.

– Se esimerkiksi romuttaisi lasten kotihoidontuen ja veisi valinnanvapauden perheiltä. Sitä me emme tule hyväksymään. Perhevapaauudistus tarvitaan, mutta sen on oltava perheille parannus, ei leikkaus, Kurvinen perusteli.

– Perussuomalaiset puolestaan kyllä arvostelevat, mutta missä ovat omat, oikeat ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut? Kun saa ihmisiltä luottamusta, pelkkä identiteettipoliittinen öyhöttäminen ei enää riitä, Kurvinen jatkoi.

Keskustan oma tilanne on Kurvisen mukaan ”kieltämättä edelleen sekava”.

– Osalla keskustalaisista on tilinteko menneen kanssa edelleen kesken. Gallupit puolestaan osoittavat, että ihmisten luottamus ei vielä ole palautunut.

Kurvisen mukaan keskustan puheenjohtajaehdokkaiden Antti Kaikkosen ja Katri Kulmunin paneelit ovat vetäneet torit ja salit täyteen ihmisiä, ja se kertoo hänen mukaansa siitä, että keskusta kiinnostaa.

– Me olemme selviytyneet hankalista tilanteista ennenkin. Uskon, että nimenomaan ihmisläheinen arki- ja järkipolitiikka on se keskustan mentävä aukko suomalaisessa puoluekentässä.