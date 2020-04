Antti Kurvinen: Ravintoloiden voitava myydä viinipullo kotiin

Keskustaryhmyrin mukaan on perustultua selvittää mahdollisuuksia laajentaa alkoholin ulosmyyntiä ravintoloille.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen katsoo, että ravintoloille on laajennettava lupamahdollisuutta myydä ulos alkoholia ravintoloista määräaikaisena ratkaisuna aputoimena koronakriisiin.

– Koronapandemian myötä asetettujen rajoitusten johdosta osa ravintoloista on siirtynyt myymään ulos asiakkaille Take away -annoksia, mikä on tuonut osittain helpotusta ravintola-alan ahdinkoon normaalin liiketoiminnan sulkeuduttua, Kurvinen toteaa.

Keväällä 2018 alkoholilakia muutettiin siten, että asiakkaille on mahdollista myydä luvanvaraisesti mukaan enintään 5,5 prosentin vahvuisia oluita, siidereitä ja lonkeroita.

– Nyt tätä mahdollisuutta on laajennettava ja helpotettava ravintoloille mahdollisuutta myydä alkoholijuomia ulos asiakkaille, Kurvinen esittää kannanotossaan.

– Tässä tilanteessa on perustultua selvittää mahdollisuuksia laajentaa alkoholin ulosmyyntiä ravintoloille määräaikaisena lainsäädännön ja lupakäytäntöjen muuttamisena. Se olisi luonteva lisä osana ruoka-annosten ulosmyyntiä, laajentaisi palvelua asiakkaille ja toisi ravintoloille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Nykyinen vähittäislupamyyntikäytäntö ei mahdollista alkoholijuomien myymistä ruuan mukana kotiinkuljetuksena eikä viinien ulosmyyntiä.

– On syytä selvittää alkoholilain muutosta myös siten, että kotiinkuljetus ja mietojen viinien ulosmyynti olisi mahdollista koronakriisin ajan, Kurvinen esittää.

Ravintola-ala on Suomessa merkittävä työllistäjä ja verotulojen tuoja valtiolle.

– Yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi on löydettävä räätälöityjä ratkaisuja, jotta ne selviävät yli pandemian aiheuttamasta kassakriisistä. Alkoholilain, myyntilupien ja lupakäytäntöjen tarkastelun on oltava osa tätä kokonaisuutta, Kurvinen sanoo.

– Samassa yhteydessä pitää mahdollistaa väliaikaisesti myös oluen etämyynti pien- ja käsityöläispanimoille. Ravintolat ovat normaalisti näiden tuotteiden merkittävä myyntikanava ja se on nyt kiinni. Näiden kotimaisten pienyritysten tuotteita pitäisi voida kuljettaa asiakkaille esimerkiksi postin kautta.