Antti Kurvinen al-Holista: Presidentin viesti otettava huomioon

Keskustan ryhmäjohtajan mukaan nyt etsitään keinoja auttaa vain suomalaisia lapsia.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen mukaan on selvää, ettei hallitus voi vastata kuin yhdellä vastauksella opposition al-Holista tekemään välikysymykseen ensi viikolla.

– Silloin pitää linja olla olemassa. Olen samaa mieltä ja keskustassa me laajemminkin olemme samaa mieltä, että tasavallan presidentin (Sauli Niinistön) viesti on erittäin tärkeä ja se pitää nyt ottaa huomioon tässä. Hän on toivonut valtioneuvostolta jotakin kannanmuodostusta, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi toimittajille eduskunnassa.

– Itse otan hyvin vakavasti sen, kun tasavallan presidentti tällä tavalla lausuu. Hän kuitenkin yhdessä valtioneuvoston kanssa hoitaa näitä ulkopoliittisia asioita, Kurvinen jatkoi.

Kurviselta kysyttiin, onko keskustan linja se, mitä puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni linjasi, että lapsia pitää auttaa, mutta äitejä ei.

– Olen sitä mieltä, että suomalaisia lapsia pitää auttaa aina. Lapset ovat viattomia ja heidän vikansa ei ole, jos heidän vanhempansa tai jotkut läheisensä ovat sekaantuneet johonkin rikolliseen toimintaan, lähteneet hulluuksiin mukaan. Me toivomme keskustassa, että löytyy tapa auttaa näitä suomalaisia lapsia. Se on meidän suurin huolenaihe ja toivottavasti sitä voidaan nyt selvittää.

Keskusta luottaa, että tapa auttaa lapsia löytyy

Kurvisen mukaan toinen asia ovat sitten aikuiset, jotka ovat itse tehneet valintoja ja lähteneet mukaan rikoksiin ja järjettömyyksiin.

Kurviselta kysyttiin, miten keskusta suhtautuu siihen, jos lapsia ei voida tuoda ilman äitejään.

– Me odotamme ja luotamme siihen, että valtioneuvostossa ja Suomen viranomaiset löytävät tavan auttaa suomalaisia lapsia, Kurvinen vastasi.

Kurvisen mukaan se on ”ykkösjuttu” ja siihen etsitään nyt keinoja ja toivottavasti niitä myös löytyy.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vieraili tänään keskustan eduskuntaryhmässä ”informointitilaisuudessa”.

– Ulkoministeri tuli ystävällisesti kertomaan meille tilanteesta, missä mennään, mitkä ovat jatkosteppejä. Käytiin vilkas keskustelu. Siellä tuli toistakymmentä kysymystä ja ulkoministeri vastasi niihin kysymyksiin, Kurvinen sanoi.

– Tässä oli erittäin hyvä keskustelu keskustan ryhmän kanssa ja kiitän puheenjohtaja Antti Kurvista siitä, että oli mahdollisuus briifata ryhmää ja valmistautua seuraaviin askeliin. Varmasti välikysymyskeskustelun yhteydessä nämä asiat nousevat tarkemmin esiin, Haavisto sanoi.