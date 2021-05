Antti Kurvinen: Maakuntavero on osoittautunut hyvin vaikeaksi toteuttaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan ryhmäjohtajan mukaan maakuntaveroa voidaan katsoa sitten, kun maakuntien tehtävät laajenevat.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan keskusta on samalla kannalla maakuntaverosta kuin parlamentaarisen komitean enemmistö.

– Jos tai kun hyvinvointialueiden tehtävät laajenevat aidosti monialaisiksi maakunniksi, niin sitten ruvetaan etenemään siinä (maakuntaverossa), Antti Kurvinen sanoo Verkkouutisille.

Parlamentaarinen maakuntaverokomitea totesi, että maakuntaveron käyttöönoton tarpeellisuutta tulisi arvioida siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueiden rahoitusmallin toimivuudesta on saatu riittävästi kokemusta ja jos niiden tehtäväkenttää mahdollisesti olennaisesti laajennetaan.

Kurvisen mielestä parlamentaarinen maakuntaverokomitea teki keskustan veroasiantuntijan, kansanedustaja Esko Kivirannan johdolla ansiokasta työtä.

– Olemme sillä linjalla, mikä komitean enemmistön johtopäätös oli, että sitten kun tehtävät laajenevat, niin katsotaan sitä sitten.

Kurvinen sanoo, ettei hänellä ole lisättävää keskustan varapuheenjohtajan, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Markus Lohen Verkkouutisille antamiin kommentteihin.

– Lohi totesi sen, että tässä vaiheessa aluksi sitä ei tule, eikä minulla ole Lohen kommentteihin lisättävää. Katsotaan, mihin tulevaisuus kehittyy, Kurvinen sanoo.

Veroerot maakuntien välillä repeäisivät

Kurvisen mielestä maakuntaveron vahvuutena on se, että maakunnat saisivat nykyistä enemmän taloudellista itsehallintoa, mutta veroon liittyy ongelmia. Ongelmista vähäisin ei Kurvisen mukaan se, että maakuntavero edellyttäisi vankkaa verontasausjärjestelmää, koska maakunnilla on niin erilaiset veropohjat.

– Maakunnat eriytyvät. Toisaalla on vanhempaa ja sairastavampaa ja toisaalla terveempää ja nuorempaa (väestöä), niin tämä näyttää vielä pahemmin repeävän. Maakuntaveroa ei voi toteuttaa niin, että jossakin päin maata on hirveän paljon kireämpi verotus ja jossakin päin huomattavasti matalampi. Se on se ongelma, ja sitä ei ole ihan helppo ratkaista. Katsotaan sitten, pystytäänkö sitä joskus ratkaisemaan, Kurvinen sanoo.

Hän kertoo ymmärtävänsä edelleenkin maakuntaveron idean, mutta ongelmat sen käytännön toteuttamisessa ovat todella suuret.

– Tämä maakuntavero on osoittautunut hyvin vaikeaksi käytännössä toteuttaa, vaikka idea on hyvä, Kurvinen sanoo.

”Kaikenlaistahan voi aina valmistella ja selvittää”

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) sanoi Verkkouutisille, että hallituksessa on ollut yhteinen tahtotila vielä maakuntaveroa eteenpäin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) puolestaan ilmoitti, että sosialidemokraatit kannattavat maakuntaveroa ja sen käyttöönoton valmistelun aloittamista tällä vaalikaudella sen varmistamiseksi, että vero tulisi käyttöön vuonna 2026.

Kurvinen ei halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö maakuntaveron valmistelu aloittaa tällä vaalikaudella.

– Kaikenlaistahan voi aina valmistella ja selvittää, Kurvinen toteaa.

Kurvisen mukaan maakuntaveroa ei ainakaan tällä vaalikaudella ryhdytä ottamaan käyttöön. Hän toteaa, että valtion rahoituksella lähdetään liikkeelle.

– Yritetään nyt saada sote valmiiksi vihdoin ja viimein, kun kokoomus ei ole jarruttamassa, Kurvinen sanoo naurahtaen.

