Antti Kurvinen LM:lle: Koulutus on suurin aluepolitiikan väline

Korkeasti koulutetujen opintolainahyvityksestä on käynnistymässä esiselvitys.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) haluaa uudistuksia keskustalle tärkeässä aluepolitiikassa, kertoo Lännen Media.

– Tiedeministerinä haluan sanoa sen, että mun mielestä koulutus on suurin aluepolitiikan väline ja keskustassakin pitäisi ajatella uudella lailla. Totta kai valtion virastojen sijainti on tärkeää ja maanteiden kunto on tärkeää, mutta näiden rinnalle pitäisi nostaa koulutuspaikat, innovaatiotoiminnan ja tutkimuksen ja tuotekehityksen tukeminen maaseudulla, Antti Kurvinen sanoi LM:lle.

Kurvinen kertoo, että tällä viikolla ison askeleen eteenpäin ottaa Pohjois-Norjan mallin mukainen opintolainahyvitys korkeasti koulutetuille osaajille, jotka sijoittuvat harvaan asutuille alueille. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut asiaa yhdessä harvaan asuttujen alueiden työryhmän kanssa, joka on tekemässä tänään tiistaina päätöksen esiselvityksen rahoittamisesta.

Hyvityksen idea on, että korkeasti koulutetuille harvaan asutuille alueille muuttajille voitaisiin opintolaina hyvittää osittain tai kokonaan. Kurvinen toivoo esiselvittäjiltä hahmoteltuja malleja, joista poliittinen linjaus voidaan tehdä.

Hänen mukaansa täytyy miettiä, tuleeko hyvitys kaikille osaajille vai vain tietyille kriittisille aloille, kuten opettajille, lääkäreille ja muille sote-alan osaajille, joista on pulaa maaseudulla ja olisiko rajaus kunta- vai maakuntakohtainen ja millä tavalla hyvitys maksetaan.

Kurvisen tavoitteena on, että 3-4 vuotta kestävä kokeilu käynnistyisi hänen ministerikaudellaan.

Kurvisen mukaan nykyisellä hallituspohjalla alueellisen tasa-arvon edistäminen on ollut helpompaa kuin joissakin aiemmissa koalitioissa.