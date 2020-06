Antti Kurvinen: Leikkauksia ja veronkorotuksia pyrittävä estämään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan ryhmäjohtajan mukaan rahaministeri Matti Vanhasta tarvitaan Suomen nostamiseksi jaloilleen.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kuvaa Suomenmaassa julkaistussa kolumnissaan entisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) eroa järkyttäväksi. Hänen mukaansa ero on koettu puolueessa laajalti kohtuuttomaksi.

– Politiikassa puhutaan usein vastuunkannosta. Kulmunille, ystävällemme, tuo sana ei jäänyt vain puheeksi. Hän otti kannettavakseen myös sellaista, josta vastuu tosiasiallisesti kuuluu muille, Antti Kurvinen toteaa.

– Samalla hän osoitti ratkaisullaan sellaista tahdonlujuutta, suoraselkäisyyttä ja periaatteellisuutta, joista hänet on puolueessa opittu vuosien mittaan tuntemaan. Voidakseen johtaa muita, on oltava valmis menemään edeltä yksin, hän jatkaa.

Kurvisen mukaan keskustan on nyt pyrittävä siihen, että puolueen sisäinen tilanne ja elo saadaan vakautettua. Uudeksi valtiovarainministeriksi noussut Matti Vanhanen (kesk.) on keskustaryhmyrin mukaansa oikea valinta tehtävään.

– Hänellä on sellaista kokemusta, asiaosaamista sekä sopimis- ja yhteistyökykyä, joita Suomen nostamiseen takaisin jaloilleen tarvitaan, Kurvinen uskoo.

Kun taloutta lähdetään oikaisemaan, tulisi keskustaryhmyrin mukaan veronkorotuksia ja leikkauksia pyrittävä estämään viimeiseen asti. Oikeansuuntaisia päätöksiä tulisi hänen mukaansa tehdä jo hallituksen alkusyksyn budjettiriihessä.

– Taakanjako on tehtävä oikeudenmukaisesti kaikkien suomalaisten ja koko maan kannalta, Kurvinen toetaa.

– Veronkorotukset kurjistaisivat Suomea ja leikkaukset eriarvoistaisivat suomalaisia. Niihin joutuminen on pystyttävä mahdollisimman pitkälle estämään. Päällimmäisenä tavoitteena on oltava Suomen palauttaminen kasvu- ja työllisyyslinjalle yhteiskuntaa uudistamalla. Se on kestävin tapa pitää Suomi sekä sosiaalisesti että alueellisesti ehyenä myös tulevaisuudessa, hän katsoo.

– Loppujen lopuksi on vain itsestämme kiinni, miten Keskustan käy. Toisiamme tukien, ihmisten toiveet ja huolet kuullen ja omia ratkaisujamme esittämällä tästäkin selvitään – ja noustaan.