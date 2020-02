Antti Kurvinen: Kunnat ajautumassa syviin ongelmiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan ryhmäjohtaja vaatii hallitusta käsittelemään talouskriisiä kehysriihen yhteydessä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen mukaan kuntatalouden tilanne on heikentynyt huolestuttavasti.

Hän viittaa äskettäin julkistettuihin ennakkotietoihin viime vuoden tilinpäätöksistä. Niiden perusteella lähes kaikki Manner-Suomen kunnat ja kaupungit Helsinkiä lukuun ottamatta ovat ajautumassa entistä syvempiin taloudellisiin ongelmiin.

– Kyse ei siis ole vain pienten kuntien ahdingosta. Juurisyyt kiertyvät ennen muuta kahteen asiaan: yhtäältä sote-uudistuksen pitkä viivästyminen on laittanut kuntien sote-menot jyrkkään kasvuun, ja toisaalta kunnille ja kaupungeille on sälytetty vuosien mittaan lisää velvoitteita vaillinaisella rahoituksella, Antti Kurvinen toteaa tiedotteessa.

Kansanedustajan mukaan kuntien tehtävien ja rahoituksen välille on ”kuin varkain muodostunut ammottava aukko”. Myös Suomen heikolla ikärakenteella on vaikutusta kuntien talousahdinkoon.

– Tässä on peiliin katsomisen paikka kaikilla puolueilla. Syyttelyn sijaan on kuitenkin nyt haettava yhdessä ratkaisuja. Ihmisten peruspalvelut on turvattava tasa-arvoisesti jokaiselle suomalaiselle kautta maan. Tähän velvoittaa jo maamme perustuslaki, Antti Kurvinen toteaa.

Hän kehottaa hallitusta käsittelemään tilannetta kehysriihessään. Kuntien olisi selvittävä peruspalveluistaan myös sote-uudistuksen viipyessä.

– Julkisuudessa on aiemmin väläytetty niin sanottuja kevytkuntia sekä kuntaliitoksia ratkaisuina tilanteeseen. Ne olisivat vain paljon aikaa vieviä näennäisratkaisuja, jotka eivät poista kuntien velvoitteiden ja rahoituksen välistä kuilua. Jokainen ihminen on oikeutettu tasa-arvoisiin peruspalveluihin, joista myös syntyy valtaosa kuntien kustannuksista, Kurvinen jatkaa.