Antti Kurvinen KL:lle: Pitääkö laeissa aina mennä hölmöimpien mukaan

Ministerin mukaan Suomi olisi hyvin erilainen paikka, jos esi-isämme olisivat ottaneet rokotekielteisen linjan.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) kysyy, pitääkö lainsäädännössä ”aina mennä sen hölmöimmän mukaan, jos joku ei kanna vastuutaan”.

Hän kommentoi Kauppalehden Aamiainen Jari Korkin kanssa –videohaastattelussa koronapassin valmistelua.

– On itse asiassa aika itsekästä pyöriä tuolla muiden mukana, jos ei halua kantaa vastuuta – vaikka koronapassin avulla, Kurvinen sanoo Kauppalehden julkaisemassa haastattelussa.

Ministeriltä kysytään, eikö koronapassissa ”loppuenlopuksi kyse ole kärjistetysti siitä, saako teatterissa käydä joku, vai saako kukaan”.

– Niin, kyllä esimerkiksi Tanska ja Saksa ovat ottaneet sen tien, että on paljon edullisia testejä ja koronapassi. Niillä saadaan yhteiskunta pidettyä enemmän auki kuin silloin, kun emme tiedä, kenellä on korona ja mikä tilanne on. Sillon pidetään yllä jonkinasteista ”lockdownia”. Mielestäni tässä on kyse vähän siitä, pitääkö yhteiskunnassa kaikki säätää hölmöimmän mukaan, jos joku ei kanna vastuutaan ja toimi fiksusti. Ei nämä koronavaatimukset ole liikaa vaadittu.

– Niin ei pitäisi olla. Että hölmöimmän mukaan kaikki säädetään. Tällä tavalla voitaisiin yhteiskuntaakin pitää avoimempana.

Kurvinen huomauttaa, ettei koronapassi ole sama asia kuin rokotepassi. Näin ollen rokotusta ei edelleenkään ole pakko ottaa, eikä koronapassia voitaisi vaatia esimerkiksi ruokakaupassa käymiseen.

– Lähinnä se tulee kyseeseen viihdepuolella, vaikka teatterissa tai urheilukilpailuissa.

Kurvisen mukaan rokottamisen osalta vastuu on nyt etenkin nuorilla.

– Jos meidän esi-isämme olisivat ottaneet rokotekielteisen linjan, meillä olisi aika paljon jo voitettuja kulkutauteja ja vammautuneita.

– Otetaan ne rokotteet. Pois sellainen ajattelu, että ”ei koske mua, ei ole mulle vaarallinen”. Nyt ei voi olla itsekäs, nyt pitää kantaa vastuuta. Nuorilla on nyt vastuu hoitaa homma rokotusten osalta.