Antti Kaikkonen valmis harkitsemaan keskustan puheenjohtajuutta

Kansanedustaja kuulostelee, onko hänellä kannatusta keskustan puheenjohtajaksi.

Keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen kertoo, että Juha Sipilän ilmoitettua luopuvansa keskustan puheenjohtajuudesta tänään tiistaina, Kaikkosen puhelin on alkanut soida. Ihmiset ovat kysyneet, lähteekö hän mukaan keskustan puheenjohtajakisaan.

– Lämmittäähän se mieltä, jos ajatellaan, että voisin olla ehdolla tuohon vaativaan ja tärkeään tehtävään, Antti Kaikkonen kirjoittaa Facebookissa.

– En aio hötkyillä asiassa, vaan olla pikemminkin kuulolla. Jos siihen aitoa kannatusta on, sitten sitä on tietysti vakavamminkin harkittava. Koska ylimääräinen puoluekokous on vasta syksyllä, tällä asialla ei ole kiirettä.

Kaikkonen sanoo palaavansa puheenjohtajaehdokkuuteen myöhemmin keväällä.