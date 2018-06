Antti Kaikkonen: Valiokunta kesti paineet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan sote-uudistus etenee eduskunnassa oikeaan suuntaan.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kehuu perustuslakivaliokunnan toimintaa sote-uudistuksen yhteydessä.

– Perustuslakivaliokunta ansaitsee tunnustuksen perusteellisesta työstä paineisessa tilanteessa. Yksimielinen lausunto osoittaa valiokunnan työn luonteen, joka on oikeudellinen, ei poliittinen, Kaikkonen toteaa tiedotteessa.

Valiokunnan lausunnon mukaan tarvittavat muutokset voidaan tehdä eduskunnassa, joten uutta hallituksen esitystä ei tarvita. Kaikkosen mukaan keskustan eduskuntaryhmä aikoo perehtyä luonnokseen huolellisesti.

– Sote- ja maakuntauudistuksen tärkein tavoite on tasa-arvoisten palvelujen turvaaminen jokaiselle suomalaiselle kautta maan. Kyse on perusoikeuksien toteutumisesta. Myös kustannusten kasvua sosiaali- ja terveyspalveluissa on pystyttävä hillitsemään, Kaikkonen sanoo.

– Nämä yhdessä sovitut tavoitteet ovat edelleen voimassa. Ja kokonaisuutena uudistuksen käsittely eduskunnassa etenee oikeaan suuntaan.