Antti Kaikkonen: Oppositio laittoi täyden sirkuksen päälle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan ryhmäjohtajan mielestä oppositio toimii vanhusten asiassa salamyhkäisesti.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen puhui eduskunnan välikysymyskeskustelussa opposition lakialoitteesta.

– Koko vaalikauden te olette korostaneet huolellista lainvalmistelua, korostaneet vaikutusarvioita, korostaneet asiantuntijoiden monipuolista kuulemista, korostaneet avoimuutta.. Ja sitten te itse valmistelette salamyhkäisesti muutamassa päivässä tämän lakialoitteen, kutsutte median paikalle valtiosaliin ja laitatte täyden sirkuksen päälle tässä vakavassa vanhusten asiassa, Antti Kaikkonen syytti.

– Meille tarjoatte vain kynää käteen, vaikka itsekin tiedätte, että ei tämä asia ihan niin yksinkertainen ole, hän kuvaili yrityksiä saada allekirjoittajia hallituspuolueista.

Sdp:n Eero Heinäluoma vastasi, että asiassa yritetään korjata työ, joka jäi tekemättä vuonna 2012.

– Kun vanhuspalvelulakia tehtiin, silloin ministeri (Sdp:n Maria) Guzenina esitti, että tämä hoitajamitoitus, joka takaa riittävän määrän hoitajia ikäihmisille, laitetaan lakiin. Silloinen pääministeripuolue kokoomus esti sen. Se työ on kesken. Sitä on valmisteltu, mutta se on kesken. Kokoomus käyttää nyt kymmeniä tekosyitä, jotta tätä ei tarvitsisi tehdä, Eero Heinäluoma totesi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz kysyi runollisesti ”mistä tunnet sä vaalien lähestymisen?”.

– No siitä, että yhtäkkiä, kaksi kuukautta ennen eduskuntavaaleja, lähes kaikki puolueet ovat löytäneet yksinkertaisen ja helpon ratkaisun ongelmaan, joka on ollut käsissämme vuosia ja joka on monimutkainen ja monitahoinen, Zyskowicz kuvaili keskustelua vanhuspalveluista.

– Muistakaa vaikkapa Koukkuniemi. Ja tämä yksinkertainen ratkaisu on se, että laitetaan yksi luku, yksi virke lakiin. No, näinhän se ei ole, vaan tämän hoitajamitoituksen pitää perustua asiakkaan tarpeeseen.

”Siinä se ero

Sdp:hen”

Sdp:n Krista Kiurun mukaan virhe tapahtui vuonna 2012.

– Silloisissa neuvotteluissa sosiaali- ja terveyspoliittisessa ministerityöryhmässä esitimme ministeri Guzeninan kanssa, että kaikkien asiantuntija-arvioiden pohjalta olisi pitänyt nostaa hoitajamitoitus 0,7:ään. Seitsemän vuotta on mennyt. Tämän keskustelun isoin laiminlyönti saattaa tänään olla se, että näin vahvasta parlamentaarisesta yksimielisyydestä huolimatta seitsemässä vuodessa tätä epäkohtaa ei vieläkään saada korjattua eikä kirjattua lupausta tuleville sukupolville vanheta rauhassa, Krista Kiuru sanoi.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kalle Jokinen kuumensi Sdp:n kansanedustajia.

– Kokoomus lähtee aina ihmisten näkökulmasta ja siitä ihmisen yksilöllisestä hoivan ja hoidon tarpeesta. Ja siinä on se ero Sdp:hen. Sdp katsoo tätä hoivan tarvetta tälläkin hetkellä tasapäistävän järjestelmän näkökulmasta, Kalle Jokinen totesi.

– Te kerrotte vanhuksille, että 0,7 hoitajaa riittää sinulle, tarvitset enemmän hoitoa tai et, ja 0,7 hoitajaa kuuluu sinulle, vaikka tarvitsisit vähemmän sitä hoitoa. Tämä on sitä tasapäistävää sosiaalidemokratiaa, jota tässä myös tarjotaan.

Jokinen heitti vielä, että äänessä tosin ovat ”terveys- ja hoivabisneksen asiantuntijat”.

– Tradekan konsernin johdossa olette lähes kaikki, jotka siellä nyt seisotte salin vasemmalla laidalla, Jokinen totesi seisomaan nousseille Sdp:n kansanedustajille.

– Te teitte yhteistyötä Med Groupin… Esperi Caren kanssa Med Group löi hynttyyt yhteen viime vuonna ja lähti hoivabisnekseen. Nyt pestään sitä täällä ja koitetaan pestä käsiä.

Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman vastasi, että Ben Zyskowiczin ja Kalle Jokisen puheenvuorot osoittivat Eero Heinäluoman puheenvuoron oikeaksi.

– Kaikkia selityksiä keksitään, ettei tätä mitoitusta tarvitsisi kirjata, ja jos siellä kansainvälisesti omistettujen yritysten joukossa on edes yksi kotimainen osuustoiminnallinen yritys, niin huoli kokoomuksella on suuri, Antti Lindtman sanoi.