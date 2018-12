Antti Kaikkonen: Näissä asioissa on saanut kaverin kokoomuksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjuhlassa kuultiin keskustan, Sdp:n ja sinisten onnittelut puolueelle.

Kokoomuksen satavuotisjuhlia on vietetty pitkin lauantaina. Iltapäivällä Vanhalla ylioppilastalossa juhlassa nähtiin video, jonka osana muiden puolueiden edustajat esittivät onnittelujaan ja kommenttejaan juhlivalle puolueelle.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi videolla, että työllisyys on saatu pakkaselta 115 000 uudella työpaikalla ”ja lisää tulee joka viikko”, ja velkaantuminenkin on saatu hallintaan. Niillä on hänen mukaansa ”aika hyvä mennä eteenpäin”.

– Muuten jos mietin vähän pidemmässä kaaressa, niin kun on puhe isänmaasta, turvallisuudesta, tai vaikka sivistyksestä, niin olen saanut kyllä kokoomuksesta aina kaverin, Antti Kaikkonen sanoi.

Sdp:n kansanedustaja Tarja Filatov lausui lämpimät onnittelut satavuotiaalle kokoomukselle.

– Sata vuotta on pitkä jakso suomalaista historiaa. Ja kokoomus on ollut Suomea rakentamassa sellaiseksi hyvinvointivaltioksi kuin se tällä hetkellä on, Tarja Filatov sanoi videolla.

– Minua itseäni ilahduttaa henkilökohtaisesti se, että tiukasta konservatismista on kuljettu liberaalimpaan suuntaan, Filatov jatkoi.

Sinisten kansanedustaja Tiina Elovaara totesi videolla onnittelevansa erityisesti pitkäjänteisestä työstä, jota kokoomus on tehnyt suomalaisten eteen.

– Sen lisäksi arvostan kokoomuksessa sen kansainvälisyyttä. Olen saanut toimia kollegoiden kanssa (eduskunnan) ulkoasiainvaliokunnassa, ja siellä on kokoomuskonkareita, mutta myös isossa salissa nuorempien kokoomuslaisten kanssa. Kaikkia heitä yhdistää tällainen kansainvälisyys , jota arvostan myös paljon, Tiina Elovaara sanoi.