Antti Kaikkonen: Miksi Antti Rinne esiintyy hallituksen muodostajana?

Yhtään ääntä ei ole annettu, muistuttaa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Suomen Kuvalehti uutisoi, että SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteellä on jo valmiina hallituksen muodostajan kysymyksiä puolueille. Rinteen sanotaan aloittaneen ”valmistautumisensa pääministeriksi”.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kehottaa SDP:n puheenjohtajaa odottamaan, että Suomessa käydään ensin vaalit.

– Millä mandaatilla Rinne esiintyy hallituksen muodostajana ja asettelee ehtoja muille puolueille, kun vaaleja ei ole vielä pidetty eikä yhtään ääntä annettu? Vaaleihin on vielä aikaa, kaima hyvä, Antti Kaikkonen sanoo tiedotteessaan.

– Annetaan suomalaisten äänestää ensin ja katsotaan sitten sen perusteella, ketkä Suomea seuraavat neljä vuotta johtavat.

Rinteen hallituskaavailut ovat kummastuttaneet muuallakin.

– Nyt on karannut Antilta (Rinne) ja demareilta mopo lopullisesti käsistä. Ensin puoli vuotta sitten he aloittivat jo vaalikampanjan, mielestäni liian aikaisin. He ovat jakaneet älyttömät määrät vaalilupauksia, kalliita sellaisia. Ja nyt puoli vuotta ennen vaaleja he keskenään jo jakavat ministerinsalkkuja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi torstaina Verkkouutisille.

– Porukka kulkee jo vallantäyteisenä eduskunnan käytävillä, vaikka ei ole yhtään ääntä annettu… Nyt pitäisi oikeasti rauhoittua heidänkin ja odottaa, että käydään vaalit, Orpo sanoi.