Antti Kaikkonen LM:lle: Yhteistupia armeijaan ensi vuonna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mies- ja naissotilaiden yhteistupakokeilu on määrä käynnistää aikaisintaan ensi vuoden huhti–toukokuun vaihteessa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) toteaa Lännen Medialle, että kokeilu aloitetaan ensimmäisenä reserviupseerikoulussa. Myöhemmin käytäntöä laajennetaan muutamaan muuhun joukko-osastoon. Kaikkosen mukaan jatkokokeilun paikaksi sopivat maavoimien suurimmat joukko-osastot.

Tavoitteena on sijoittaa yhteistupiin vähintään neljä asukasta molemmista sukupuolista. Tupiin ei pystytetä sermejä tilahaasteiden vuoksi.

Puolustusministerin mukaan ajatus on lähtöisin naisvarusmiehiltä ja Varusmiesliitolta.

– Ajatus on, että yhteistuvissa tiedonkulku ja yhteisöllisyys sujuvat paremmin. Yhteistuvat ovat käytössä muualla Pohjoismaissa. Niistä on saatu hyviä kokemuksia. On hyvä muistaa, että maastoleireillä yhteistuvat ovat tavallaan jo käytössä. Naiset ja miehet yöpyvät samoissa teltoissa. Ongelmia ei ole havaittu, Antti Kaikkonen toteaa.

Kokeilu on vapaaehtoinen, eikä ketään ei pakoteta yhteistupaan.

Viime vuonna naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suoritti ennätykselliset 636 naista. Vuoden 1995 jälkeen reserviin on siirtynyt noin 9000 naista, joista 69 prosenttia on saanut johtajakoulutuksen. Miehillä vastaava luku on 29 prosenttia.