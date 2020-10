Antti Kaikkonen LM:lle: Suomi voisi lähettää joukkoja Afrikkaan

Puolustusministerin mukaan vakaa Afrikka vähentäisi muuttopainetta Eurooppaan.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoo Lännen Medialle, että Afganistanissa palveleva suomalainen kriisinhallintajoukko kotiutetaan hyvin todennäköisesti jo ensi vuonna.

– Varmaa se ei vielä ole, emmekä ole tehneet päätöksiä, mutta valmistaudumme siihen, että operaatio päättyy meidän osaltamme mahdollisesti jo ensi keväällä, hän kertoo.

Puolustusministeri väläyttää, että suomalaisjoukkoja voisi lähettää jatkossa nykyistä enemmän Afrikkaan.

– Meiltä on pitkään kyselty nykyistä vahvempaa osallistumista Afrikan operaatioihin. Siellä on monia kriisipesäkkeitä. Olemme nyt mukana Somaliassa ja Malissa. Varmasti on syytä selvittää, onko meillä mahdollisuus vahvistaa osallistumistamme, ja jos on, niin missä siellä.

Afrikan operaatioissa palvelee nykyisin parikymmentä suomalaista.

– En usko, että Suomi voisi osallistua kovin massiivisesti Afrikan operaatioihin, mutta on varmasti syytä katsoa, voimmeko ottaa siellä hieman vahvempaa roolia. Vakaampi Afrikka vähentäisi muuttopainetta kohti Eurooppaa, puolustusministeri perustelee.