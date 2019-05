Antti Kaikkonen: Keskusta ei ole ryntäilemässä hallitukseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan ryhmäjohtajan mukaan keskusta tuntuu olevan haluttu hallituskumppani siellä sun täällä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen arvioi, että hallitustunnusteluissa tapahtuu isompia askeleita ensi viikolla. Kaikkonen toteaa, että vetovastuu on hallitustunnustelija Antti Rinteellä (sd.).

– Me lähdemme keskustassa siitä, että me emme ole itse aktiivisia. Kärsimme pahan vaalitappion ja niitä haavoja tässä vielä nuollaan, Antti Kaikkonen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Keskustalla on kahdenväliset neuvottelut hallitustunnustelija Rinteen kanssa sunnuntaina.

– Siellä on jotakin tarkentavia kysymyksiä meidän vastauksiin liittyen ja käymme tarkentamassa niitä sunnuntaina.

Kaikkosen mukaan muita keskusteluja ei ole tiedossa.

Erityisesti vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on toivonut keskustaa mukaan kansanrintamahallitukseen. Vasemmistoliitto ja kokoomus vieroksuvat hallitusyhteistyötä toistensa kanssa.

– Vaikka vaalit meni huonosti, sellainen tuntu on tullut, että keskusta on siellä sun täällä ihan haluttu hallituskumppani. Nyt täytyy sanoa kirkkaasti, että me emme ole ryntäilemässä, emme ole intoilemassa hallitukseen. Vaalivoittajien täytyy tämä asia nyt selvittää ensin. Jos ei siitä mitään kerta kaikkiaan tule, niin katsotaan sitten, mutta tästä lähdetään, Kaikkonen painotti.

