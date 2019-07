Antti Kaikkonen: Keskusta ei ole kovaa oikeistoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtajaehdokkaan mukaan ’yhteistyö sujuu keskeltä tarvittaessa molempiin suuntiin’.

Puolustusministeri ja keskustan puheenjohtajaehdokas Antti Kaikkonen kirjoittaa blogissaan, että ”2020-luvun punamulta” antaa mahdollisuuksia selkeyttää keskustan paikka poliittisella kartalla.

– Keskusta ei ole kovaa oikeistoa. Kokoomusyhteistyössä on puolensa ja puolensa, kuten demareidenkin kanssa. Yhteistyö sujuu keskeltä tarvittaessa molempiin suuntiin, Antti Kaikkonen toteaa.

– Välillä on isänmaan etu tehdä yhteistyötä toisten porukoiden kanssa, välillä toisten. Itse en kuulu niihin, jotka haluavat sulkea yhteistyön jonkun eduskuntapuolueen kanssa.

– Nyt mennään tällä hallituksella. Ei se varmaan täysin mutkatonta tule olemaan, mutta tuskinpa mahdotontakaan.

Kaikkonen sanoo tavoitteensa olevan palauttaa keskustalaisten itsetunto ja kansalaisten luottamus keskustaan.

– Puolueen profiili ja pitkä linja on kovalla työllä tehtävä kirkkaaksi. Sitä keskustalaiset toivovat ja äänestäjät edellyttävät. Rajankäyntiä tarvitaan vasemmalle ja oikealle, mutta tärkeintä on puhua omista ajatuksistamme. Sanottavaa meillä kyllä riittää, Kaikkonen kirjoittaa.

Hänen mukaansa ”innokkaimmat ovat kaipailleet värikkäämpää puheenjohtajataistoa”.

– Oman käsitykseni mukaan kisa on vasta alussa, vauhti tulee tulevina viikkoina kiihtymään. Ensimmäinen paneeli meillä Katrin (Kulmuni) kanssa on Lapissa 10. elokuuta. Sen jälkeen luvassa on parikymmentä yhteistilaisuutta ympäri Suomen.