Antti Kaikkonen: Kehysriihi oli oikeudenmukaisuus- ja työllisyysriihi

Hallituksen kehysriihtä voi kutsua oikeudenmukaisuus- ja työllisyysriiheksi, luonnehtii keskustan ryhmäjohtaja.

Pienimpiä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja sairauspäivärahoja korotetaan jo toistamiseen, nyt yli 80 eurolla kuukaudessa. Pienimpiä päivärahoja korotetaan tällä vaalikaudella yhteensä yli sadalla eurolla. Tämä on merkittävä helpotus köyhimpien lapsiperheiden asemaan, Antti Kaikkonen toteaa.

– Pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä korotetaan tällä vaalikaudella jo kolmannen kerran. Korotukset yhteen laskien takuueläke nousee lähes 40 eurolla kuukaudessa tämän hallituksen aikana. On myös tärkeää, että etenkin pienituloisten ja paljon sairastavien lääkekuluja alennetaan, Kaikkonen jatkaa.

Hänen mukaansa riihessä sovitut perusturvan parannukset hillitsevät omalta osaltaan köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

– Eriarvoisuuden kitkeminen on tulevaisuuden tärkeimpiä tehtäviä. Kaikki suomalaiset on pidettävä mukana. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistä näkemystä yli hallitus-oppositiorajan ja vaalikausien.

Kaikkonen toteaa myös, että työllisyyspalveluihin tulee lisää rahaa ja ns. aktiivimallia parannettiin.

– Omaehtoinen opiskelu luetaan aktiivisuuden osoittamiseksi, samoin osallistuminen esimerkiksi ammattiliiton, järjestön tai kunnan järjestämään koulutukseen.

Hallituksen kausi on Kaikkosen mukaan ollut monin tavoin poikkeuksellinen.

– Pitkin vaalikautta on ollut tungokseen saakka aidalta huutelijoita, joiden mukaan Suomen kuntoon laittaminen tulee epäonnistumaan. Virheitäkin on varmasti tehty, mutta tosiasia on, että nyt talous kasvaa monen vuoden alamäen jälkeen, työllisyys paranee kautta Suomen ja velaksi elämisen loppuminen on viimeinkin näköpiirissä.

– Joutuu kysymään, missä jamassa Suomi olisi, jos SDP olisi ollut hallituksessa? Demareiden perintö viime vaalikaudelta kun oli Suomi, jossa kasvoivat vain työttömyys ja velka. Pelotteleminen on helppoa, tekeminen on vaikeampaa. Hallitus osoitti kehysriihessä jälleen sopimis- ja toimintakykyä, Kaikkonen sanoo.