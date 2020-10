Antti Kaikkonen: Hävittäjähankkeessa määrä ei ole merkitsevin asia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusministerin mukaan kymmenen miljardin hintakatto ei jousta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan valmistajilta, joilta Suomi on pyytänyt tarjouksia Hornetit korvaavista hävittäjistä, on tullut viittauksia siitä, että pyydettyä tilausta on vaikeuksia saada mahtumaan kymmenen miljardin euron hintakattoon.

– Mikä joustaa, jos tilanne on tämä? Onko se suorituskyvyn täysimääräinen korvaaminen eli kappalemäärä vaiko hintakatto, Jussi Halla-aho kysyi eduskunnan budjettikeskustelussa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) vastasi, että HX-hävittäjähankkeessa vertaillaan kokonaissuorituskykyä.

– Kappalemäärä ei ole enää merkitsevin asia. Totta kai kun tehdään kokonaisarviota, niin katsotaan kuinka monta konetta, mutta katsotaan myös aseistusta ja muuta kokonaisjärjestelmää, Antti Kaikkonen sanoi.

Puolustusministeri kertoi, että puolustushallinto vertailee viittä kokonaisuutta ja painottaa suorituskykyä.

– Hintakatto ei jousta. Kyllä kymmenellä miljardilla pitää pystyä tämä investointi tekemään, Kaikkonen sanoi.

Kaikkonen totesi, että hävittäjien käyttökustannukset otetaan huomioon valinnassa ja niiden katto on määritelty tarjouskilpailussa.

SDP:n kansanedustaja Mika Kari kysyi kahdesti, voidaanko olla varmoja siitä, että HX-hanke etenee ensi vuonna valtioneuvostossa esitykseen asti koronakriisistä huolimatta.

– Sanoisin, että voidaan olla jokseenkin varmoja. Sataprosenttista varmuutta en tällaisena korona-aikana pysty lupaamaan, Kaikkonen vastasi.