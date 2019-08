Antti Kaikkonen: Jotain pitää olla valmis tekemään tukien eteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden näkemykset sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta eroavat.

Keskustan puheenjohtajaehdokkaat, puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni keskustelivat sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta lauantaina Rovaniemellä järjestetyssä puheenjohtajapaneelissa.

Katri Kulmuni on aiemmin linjannut, että sosiaaliturvaa tulisi kehittää vastikkeettomman perustulon suuntaan. Hänen mukaansa ”sosiaaliturvassa pitää olla vahva perusta pohjalla, ja sen lisäksi pitää pystyä aina lähtemään hommiin”.

Kyse on niin kutsutusta kannustavasta perustulosta, joka vastaisi nykyisten vähimmäispäivärahojen ja työmarkkinatuen suuruutta. Työ- tai muiden tulojen kasvaessa perustulo pienenee ja liukuu vähitellen kokonaan pois.

– Minun mielestäni sen pitäisi olla tulosidonnainen. Että aina on joku tietty pohja, jonka päälle voi lähteä tekemään työtä. Ja mitä enemmän tienaa, niin sitä vähemmän saa perusturvaa ja ajan myötä se häviäisi pois. Ja tämä on se keino, jolla ihmiset saataisiin vastaanottamaan töitä, Kulmuni sanoo.

Antti Kaikkosen mukaan sosiaaliturvaa tulisi selkeyttää, mutta sen vastikkeellisuus tulisi kuitenkin säilyttää.

– Muutkin puolueet ovat sitä mieltä, että sosiaaliturvaa pitää jotenkin uudistaa. Tässä pitäisi päästä pikkuhiljaa eteenpäinkin. Siitä täytyy saada nykyistä selkeämpi ja kannustavampi niin, että aina kannattaa ottaa työtä vastaan. Tällä hetkellä ei aina nimittäin niin ole. Ja sen verran yksinkertainen, että kaikki sen ymmärtää, Kaikkonen sanoo.

– Mutta joku tikku pitäisi laittaa ristiin kuitenkin, että saa rahaa yhteiskunnalta, jos on työikäinen ja työkykyinen ihminen. Eli jotain pitää olla valmis tekemään.

”Ei tässä suurta perhettä olla”

Antti Kaikkonen kuvasi puheenjohtajatentissä hallituspuolueiden välejä. Hänen mukaansa hallitus pysyy kyllä kasassa vaalikauden loppuun, mutta ”vauhtia ja vaarallisia tilanteita siinä matkalla varmaankin on”.

– Hallituksessa on viisi puoluetta. En halua väittää, että tässä ollaan kaikki yhtä suurta perhettä. Eihän se niin ole, vaan kyse on viidestä erilaisesta puolueesta, ja se on hyvä avoimesti ja rehellisesti sanoa ääneen.

– Mutta nämä viisi puoluetta ovat päässeet sopuun yhteisestä hallitusohjelmasta, että tämä ja tuo asia tehdään seuraavan neljän vuoden aikana. Ja jos se onnistuu, niin Suomea viedään ihan hyvään suuntaan. Kyllä me katsottiin aika paljon sen hallitusohjelman perään, että se on ihan tolkullinen kokonaisuus, Kaikkonen sanoo.

Antti Kaikkonen myöntää, että ”on siellä [hallitusohjelmassa] joitakin asioita, jotka eivät ole ihan sillä tavalla, mitä meidän porukka olisi sinne halunnut”. Hänen mukaansa kokonaisuus on kuitenkin hyvä.

– Tulee varmasti tilanteita, joissa on vääntöä ja nokkapokkaa joidenkin hallituspuolueiden kesken, eikä se mikään salaisuus ole. Kyllä meillä on esimerkiksi vihreiden kanssa eroja suhteessa metsien käyttöön tai maahanmuuttopolitiikkaan. Ja näitä joutuu aina silloin tällöin vääntämään ja ratkomaan tuolla hallituksen pöydässä, että ratkaisu löytyy.

Kulmunin mukaan hallitusyhteistyö onnistuu, jos ”pidetään kiinni siitä, mistä ollaan yhdessä sovittu”.

– Mutta jos lähdetään venkoilemaan johonkin toiseen suuntaan niin vaikeaksi menee, koska totta kai meillä on erimielisyyksiä, Kulmuni sanoo.